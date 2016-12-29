Juan Sebastian Veron futbola döndü

39 yaşındayken futbolu bırakan ve Estudiantes’e başkanlık yapmaya başlayan Juan Sebastian Veron, 41 yaşında futbola geri döndü

2014 yılında futbolu bırakan ve başkanlık yapmaya başlayan Juan Sebastian veron, Copa Libertadores maçlarını da kapsayan kombine satışlarında yeni stadlarının doluluk oranın %65’e ulaşması halinde futbola döneceği sözünü vermişti. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Veron, 18 aylık bir sözleşmeye imza attı. 41 yaşındaki oyuncu/başkan, kulüpten herhangi bir maaş almak yerine söz konusu ücret kulüp tarafından bağışlanacak.

8 Ocak’ta Florida Kupası’nda Bayer Leverkusen’le karşılaşacak olan Estudiantes’te, Veron’un ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Arjantinli efsane daha önce Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Brandsen, Chelsea ve Inter’de forma giymişti. Milli formayı 1996-2010 yılları arasında 73 kez terleten Veron, 9 gol atmıştı. Estudiantes’le Arjantin Açılış Ligi’nde 2010 yılında şampiyonluğa da ulaşmıştı.