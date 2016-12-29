Memphis Depay’ın başı dertte

Manchester United’ın Hollandalı oyuncusu Memphis Depay, bir kafede, üç kadınla birlikte nargile içerken objektiflere yakalandı.

The Sun’ın haberine göre, geçtiğimiz pazar günü Hollanda’nın Rotterdam kentinde çekilen fotoğraflar, yıldızları bir türlü barışmayan Memphis Depay ile Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun arasını daha da açabilir.

Ajax’ın maçını izlemek için üç kadın arkadaşıyla birlikte nargile kafeye gelen ve burada nargile içerken fotoğrafları çekilen 22 yaşındaki oyuncunun görüntüleri İngiliz basınına servis edildi.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından yorum yapmayı reddeden Manchester United yönetiminin, ilerleyen günlerde Memphis Depay’a nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

İngiltere futbolunda daha önce, Aston Villa’nın forveti Gaby Agbonlahor, Manchester City’nin kanat oyuncusu Raheem Sterling ve Arsenal’den Bournemouth’a kiralanan Jack Wilshere nargile içerken görüntülenen diğer futbolcular olmuştu.

İçinde nikotin, katran, karbon monoksit, arsenik ve kurşun gibi ağır metaller bulunan nargilenin vücuda zararı açısından 200 sigara içmeye denk olduğu ifade ediliyor.

2015 Haziran’ında PSV’den büyük umutlarla Manchester United’a transfer olan Memphis Depay, bu sezon takımın başına Jose Mourinho’nun getirilmesiyle takımdaki yerini kaybetmişti.

İsmi son dönemde transfer dedikodularına karışan ve İngiliz ekibinde mutlu olmadığı öne sürülen 22 yaşındaki oyuncunun Manchester United’la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.