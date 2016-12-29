Milosevic geri dönebilir

Beşiktaş’ın Bundesliga ekiplerinden Darmstadt’a kiraladığı genç stoper Alexander Milosevic’in, ocak ayında siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edildi.

Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Bundesliga takımlarından Darmstadt’a kiraladığı Alexander Milosevic’in, ocak ayında geri döneceği öne sürüldü.

Alman basınında çıkan haberlerde, Darmstadt kulübünün Milosevic’in kiralık sözleşmesinin feshedileceğini Beşiktaş yönetimine bildirildiği belirtildi. Bu durumda Milosevic, ara transfer döneminde Beşiktaş’a geri dönecek.

24 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusunun ocak başında yapılacak olan ikinci sezon hazırlık kampına katılıp katılmayacağını ise Şenol Güneş belirleyecek.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Milosevic, Alman ekibine 200 bin euro karşılığında kiralanmış, sözleşmesine satın alma opsiyonu olarak da 1.2 milyon euro yazılmıştı.

Bundesliga’nın son sırasına demir atan Darmstadt’da ligin ilk 13 haftasında kesintisiz forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 14. haftada yedek kulübesine çekilmiş, sonraki maçlarda ise kadro dışı bırakılmıştı.