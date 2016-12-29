Rekorun sahibi artık Tevez!

Arjantin’in dev kulüplerinden Boca Juniors ve Shanghai Shenhua, Carlos Tevez’in transferi için anlaştıklarını açıkladı

Çin ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücretine dair bilgi verilmezken Reuters’in haberine göre Boca Juinors, bu transfer için 84 milyon avro kazanacak.

İddiaya göre haftada 753 bin dolar kazanacak olan Tevez, Shanghai Shenhua ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldız böylece Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Neymar’ı geride bırakarak en çok kazanan oyuncu oldu.

Çin temsilcilerinden Shanghai SIPG, geçen hafta Chelsea’den Oscar’ı 60 milyon avro karşılığında transfer etmişti. Daha önce Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez gibi futbolcuların dışında Andre Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari gibi teknik adamlar da Çin’e transfer olmuştu.

2005 yılında Corinthians’tan ayrılan Carlos Tevez, sırasıyla West Ham United, Manchester United, Manchester City ve Juventus’ta oynamış, ülke özlemi çektiği için Boca Juniors’a dönmüştü. 18 Aralık’ta oynanan Colon maçında kulübüne veda eden 33 yaşındaki yıldız, gözyaşlarına hakim olamamıştı. 90’ıncı dakikada kenara gelen Tevez’i, La Bombonera’yı dolduran taraftarlar coşkulu tezahüratlarla selamlamıştı.

Arjantinli ünlü futbolcu Carlos Tevez geçtiğimiz günlerde Rio de la Plata’da gerçekleşen törenle dünya evine girmişti. Tevez’in yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, ünlü oyuncunun Buenos Aires’teki evini soymuşlardı.

Arjantin Milli Takımı formasını bugüne kadar 76 kez terleten Tevez, 13 gol atmış ve 2004 yılında Atina Olimpiyatları’nda altın madalya kazanılmasında önemli rol oynamıştı.

2016 sezonunu dördüncü bitiren Shanghai Shenhua, geçen ay teknik direktörlüğe Gus Poyet’i getirmişti.