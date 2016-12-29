Samir Nasri’ye doping soruşturması

Samir Nasri’ye tedavi Drip Doctors kliğininde aldığı tedaviye yönelik olarak soruşturma başlatıldı

İspanya Sporcu Sağlığı Koruma Ajansı, yaptığı açıklamada Samir Nasri hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Los Angeles’ta bulunan Drip Doctors kliğini, Fransız futbolcunun vücudunun hidrate yani susuz kalmaması için damar içi bağışıklık tedavisi uyguladıklarını, Twitter hesabından duyurmuştu. Ancak Nasri’ye enjekte edilen ilaç miktarının 1 litre civarında olması, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Uluslararası Anti Doping Ajansı WADA’nın kurallarına göre aktif sporcular, bir seferde yalnızca 50 mililitre enjekte alabilir.

Klinik, kendisiyle bu konuda görüşmek isteyen Press Association Sport’a yorum yapmazken Samir Nasri’nin hafta sonunda İspanya’ya döneceği tahmin ediliyor.

Nasri’nin kliniğin kurucularından Jamila Sozahdah’la çektirdiği fotoğraf başına başka türlü de bela açmıştı. Fransız yıldızı kıskanan eski kız arkadaşı Anara Atanes, Nasri’nin Twitter hesabından klinikte seks hizmeti verildiğini 29 yaşındaki futbolcunun ağzından yazmıştı. Nasri, bu tweet’lerden birkaç saat sonra hesabından yaptığı açıklama hack’lendiğini ve özür dilediğini belirtmişti.