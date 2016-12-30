“Derbiler futbol için iyidir”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Türkiye Kupası’nda elde ettikleri 6-0’lık Menemen Belediye Spor galibiyetini değerlendirirken, olası Beşiktaş eşleşmesi için görüşlerini açıkladı.

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Dick Advocaat, “6 gol attık. Güzel bir maç oldu. Zorlu şartlar altında oynadık. Her şeyi yaptık. Güzel goller attık. İyi çalıştık, iyi mücadele ettik. Ligin ilk yarısını bu şekilde tamamladığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Derbiler iyidir”

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda olası bir Beşiktaş derbisi için Advocaat, “Derbiler ne kadar çoksa o kadar iyidir. Futbol ve oyuncular için de derbiler iyidir” diye konuştu.

“Sadece galibiyetler dikkate alınır”

Ligin ilk yarısıyla ilgili de konuşan Advocaat, “İlk 3 karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık ama bu 3 maçta da biz daha iyi olan taraftık. Ama ne kadar iyi olursanız olun galip gelmezseniz bunun bir önemi yok. Sadece galibiyetler dikkate alınır. Sonra Avrupa’da ve ligde sadece 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Buna bakınca nasıl şikayetçi olunur ki bu durumdan. Eğer biri şikayetçiyse bu durumdan, saymayı bilmiyordur” dedi.

Fernandao’ya güvenoyu

Brezilyalı oyuncunun performansının transfer önceliğini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Advocaat, “Bu tarz dedikodular her zaman olur. Birçok dedikodu duyuyoruz ama Fernandao Fenerbahçe’nin futbolcusu. Yavaş yavaş doğru fizik formu yakalıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yaptığı işten de keyif alıyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz” şeklinde cevap verdi.