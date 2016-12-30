Quaresma’ya yeni sözleşme

Beşiktaş, performansıyla göz dolduran Ricardo Quaresma’ya yeni kontrat önerdi.

Siyah-beyazlı yönetim, Bu sezon gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasına giren Ricardo Quaresma’ya yeni mukavele önerdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli oyuncu ve menajeri ile masaya oturan yönetim, Quaresma’ya seneliği 2 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Quaresma da önerilen yeni kontrata olumlu yaklaştı. Tarafların kısa süre içerisinde imzaları atıp, işi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında 14 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu 5 asiste imza atarken, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçta 3 gol 3 asistle yıldızlaştı.