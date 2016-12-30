Salih Uçan sessizliğini bozdu

Genç oyuncu, hakkında çıkan transfer iddiaları için ilk kez konuştu…

Salih Uçan, sezonun ilk yarısında fazla süre alamamasıyla ilgili olarak, “Sezona çok iyi başladım. Kampı iyi geçirdim. Ondan sonra Monaco maçlarını iyi çıkardım. Ligde biraz kötü oynadım, yeni hoca geldi, hoca da sonuç almak istiyordu. Zorya’da berabere kaldık, Başakşehir’e yenildik, Alanya beraberliği, Bursa mağlubiyeti… 1-2 maç orada kötü oynadım, hoca da beni dışarıda bıraktı. Ben iyi çalışıyorum. ‘Salih oynamıyorsa, çalışmıyor’ algısına gerek yok. Böyle bir şey yok. Ben her zaman çalışıyorum. ‘Salih az çalışıyor’ diyenler, Samandıra’nın içini bilmiyordur. Yorum yapmak çok kolay. Kupada 4. asistim oldu. Elimden geleni yapıyorum. Kupada oynayıp, ligde kadro dışı kalmak hoş olmuyor. Devre arası şimdi, kamp geliyor. İyi çalışacağız, biz Fenerbahçe’yiz, tekrar birinci sıraya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

“TRANSFER HABERLERİNİN TAMAMI YALAN”

Transfer iddiaları için de konuşan genç oyuncu, “Ben bu tarz haberlerden etkilenecek biri değilim. Bu tarz haberler beni etkilemiyor. Haberler çıkıyor, oynamıyorsun, kötü oluyor. İnsanların da beklentisi ‘Olmadı, oynamıyor’ oluyor. Haberlerin tamamı A’dan Z’ye yalan. Kiralık gidiyor, isteyenler olacaktır diyecekler, yalan bunlar. Bize gelen bir transfer teklifi de yok” ifadelerini kullandı.