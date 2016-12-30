Tevez’in sözleşmesinde gizli madde

Shanghai Shenhua’ya imza atarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez’in sözleşmesinde önemli bir madde dikkat çekti.

İki yıllık sözleşmeye imza atan Carlos Tevez, sözleşmesini tamamlamadan kulüpten ayrılırsa Çin ekibine 43 milyon sterlin tazminat ödeyecek.

Üstelik eski kulübü Boca Juniors da Tevez’in aldığı bonservisin yüzde 60’ını iade etmek durumunda kalacak.

Tevez, Shanghai Shenhua’dan iki yıl için tam 84 milyon euro kazanacak. Bu da onu dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu yapıyor.