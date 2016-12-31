Onların aşkları çok ünlü!

Kimi futbolcular, yeşil sahalar ve spor sayfalarının yanı sıra magazin sayfalarını da süslüyor; peşlerinden bir de magazin muhabirleri koşuyor. İşte futbolları kadar sahne dünyasındaki kadınlarla olan aşklarıyla da anılan futbolcular…

Varol Ürkmez’den Eser Özaltındere’ye, Selim Soydan’dan Emre Aşık’a, Tanju Çolak’tan Ümit Davala’ya birçok futbolcunun adı; manken, şarkıcı veya sinema oyuncularıyla birlikte anıldı, hatta kiminin ilişkileri evliliğe kadar uzandı. “Aşklar şarkıya şiir olur; futbolcuların ünlü kadınlarla yaşadığı aşklar da dergimizin sayfalarına…” diyerek futbolcuların ünlü kadınlarla birlikteliklerini gözden geçirdik.

Hiç unutulmayacak türden, hatta şimdilerde bile hâlâ lafı edilen bir aşkla kapıyı açalım. Hikâye bu ya, Tanju Çolak’ın Samsunspor’da futbol oynadığı günlerde üç hedefi vardır: İlki Galatasaray, diğeri kırmızı bir BMW, sonuncusu ise Hülya Avşar. Samsunlu delikanlı, 16 Haziran 1987’de Galatasaray’a imza atınca ilk hedefine ulaşır. Atılan imzayla da değil bir, yüzlerce BMW alacak güce ulaşır! Hülya Avşar’la birlikte olma hayalini gerçekleştirmesi ise uzun sürmez. 1988 yılında tanışırlar. Türkiye’nin en iyi golcüsü Tanju Çolak ile en popüler kadını Hülya Avşar’ın aşkı, gazetelerin ilk sayfalarında yer alır. Öyle ki; Avşar’ın 1988 yılında çıkardığı “Her Şey Gönlünce Olsun” albümünün tanıtım ilanları tam sayfa olarak sadece spor sayfalarına konulur. Hatta Komedi Dans Üçlüsü, ikilinin aşkını albümlerine taşır. Avşar, “Hatırlar mısın?” albümünde Tanju için şarkı bile okur. “Bu şarkı ikimizin aşkını anlatır” dediği “Sana aşık oluyorum” adlı şarkıda “Sana öyle alıştım ki hep yanımda istiyorum / Gözlerini düşündükçe sana aşık oluyorum / Belki günah sevmem seni / Tutamadım hislerimi / Anla artık sen de beni / Sana aşık oluyorum” diyerek aşkını resmileştirir.

Tanju Çolak bu ilişki yüzünden eşiyle boşanma durumuna kadar gelir. Aysu Çolak’ın zina davası açmaması için ikili basından kaçar. Ancak yakalanmaktan kurtulamazlar. Bu ilişkiden hem Hülya Avşar, hem de Galatasaray rahatsız olur. O dönem Kenan Erçetingöz’ün Sabah gazetesindeki haberine göre; Hülya Avşar “Kaçmaktan yoruldum, yuva yıkan kadın oldum. Çık ortaya, bu ilişkinin karşılıklı olduğunu söyle” der. Hatta o dönemlerde Avşar hedef kadındır. Samsun konseri öncesi Samsunlular onu şehirlerinde görmek istemez, onun yerine turnede yer alan isim Harika Avcı olur!

Samsunlular gibi Galatasaray yönetimi de Tanju Çolak’ın Hülya Avşar’la olan ilişkisinden rahatsız olur ve Tanju’nun tüm çırpınışlarına rağmen imza atması istenmez. Tanju da hazırda bekleyen Fenerbahçe ile anlaşır. Artık ikili eskisi kadar basından kaçmıyordur. Fenerbahçe’ye imzanın atıldığı 6 Haziran 1991’in sonrası birlikte Kuşadası’na tatile giderler. Hatta o günlerde Sabah gazetesinden Can Tanrıyar, Avşar’la bir futbol sohbeti bile yapar. Ancak ilişki son demlerini yaşamaktadır. Tanju’yu zor günler bekler. Avrupa’nın gol kralı, önce Avşar’dan ayrılır, sonra 10 numara konusu başını ağrıtır. Rıdvan Dilmen’le birlikte kadro dışı kalır ve en sonunda Mercedes olayıyla sonunu hazırlar. Bu arada Tanju’nun tek ünlü aşkı Hülya Avşar değildir. Yıllar sonra Aktüel dergisinde Gülay Göktürk’ün yaptığı röportajda dansöz Burçin Orhon da Tanju Çolak’la birlikte olduğunu itiraf eder.

Alpay Özalan ile Cansel Özzengin’i evlendiren medyanın (aşağıda) yıllar önce buna benzer girişimi sonuçsuz kalır. Bravo dergisinin anketine göre; Sibel Turnagöl film çektiği takdirde Uğur Tütüneker’le, Tütüneker de Turnagöl’le başrol oynamak ister. Gazetelerde bu haber geniş yer alır ancak Turnagöl bir zamanlar Anadolu Üsküdar’da top koşturan Kerem Alışık’ı seçer. Pınar Eliçe’nin Televole programlarında Hakan Ünsal’a çağrısı ise cevapsız aramadır…

Galatasaray’ın eski futbolcularından Ayhan Akbin de Aydan Şener’le bir evlilik gerçekleştirir ancak ardından ikili boşanır. Yine sarı-kırmızılı takımın eski kalecilerinden Eser Özaltındere, erotik film yıldızı Feri Cansel’in kızı, Hababam Sınıfı’nda hamile kalan öğrenciyi de canlandıran Zümrüt Cansel’le birlikte olur. Fenerbahçeli Cemil Turan da Kemal Sunal’ın Şaşkın Damat filminde Meral Zeren’in kuzeni rolünde hatırlanabilecek rahmetli Elif Pektaş’la bir ilişki yaşarken; Cemil Turan-Elif Pektaş ilişkisi olaylı sona erer. Özaltındere’nin Zümrüt Cansel ile ilişkisi ise evlilikle noktalanır.

Mutlu son demişken, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan aşkını de es geçmemek gerek. 1963’teki Susuz Yaz filmiyle sinemaya adımını atan Koçyiğit, 1967 senesinde kardeşi Feryal ile birlikte Büyükada’ya tatile gider. Ertesi gün Fenerbahçe de kamp için oradadır. O dönemin futbolcularından Ercan Aktuna, Koçyiğit’in komşusudur ve sohbete dalarlar. Sohbete sonradan Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan da dahil olur. 1967’de Büyükada’da bu şekilde başlayan ilişki, 1968’de evlilikle devam eder, bugüne dek süregelir. Koçyiğit’in futbolcu olma şansı yoktur ama Soydan futbolu bırakışının ertesinde film yapımcılığına soyunur. Kızlarının adını verdiği yapım şirketi Gülşah Film Şirketi’yle ilk filmini çeker. Bu ilk film, Orhan Gencebay’ın Bir Araya Gelemeyiz filmidir ve Gencebay’ın bu filmde başrolü paylaştığı isim Hülya Koçyiğit’tir. Fenerbahçeli bir başka futbolcunun sinema dünyasından evlendiği isim Zeynep Değirmencioğlu, nam-ı diğer Ayşecik’tir.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın panter kalecisi Varol Ürkmez dört yıl boyunca sinema oyuncusu Fatma Girik’le büyük aşk yaşar ve dört filmde rol alır. Karşılıksız çek nedeniyle hapse girer, çıkışında tekrar film çevirir ama Varol’un eski popülaritesi artık yoktur. Metin Oktay ile aşk yaşadığı iddia edilen Gönül Yazar ise 2005 senesinde Milliyet gazetesinden Hakan Dilek’le yaptığı söyleşide “İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ben Metin abiyi çok severdim” diyerek herkesin “oldu” zannettiği ilişkiyi yalanlar.

Taçsız Kral’ın bu işlerde tarağı olmadığını öğrensek de onun adını taşıyan Metin Tekin de gönlünü ünlü yüzlerden birine kaptıranlardandı. “Sarı Fırtına”, ünlü şarkıcı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam’a vurulur. Hatta Şevval Sam’ın koyu bir Tekin hayranı olduğu ve imza isteğiyle tanıştıkları da söylenir. Şevval, Tekin soyadını alır, bir de çocukları olur ancak ilişki uzun sürmez ve boşanırlar. Benzer bir hikâye de Metin Tekin’in takım arkadaşlarından Sinan Engin ile Seda Sayan arasında yaşanır. Engin şimdiki halinden biraz daha zayıftır ve sonradan oyuna girip attığı gollerle ünlüdür. Sayan ise 1981’de Üç Kardeştiler filmiyle başladığı sinema hayatında İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır ve Gökhan Güney’le çevirdiği filmlerle tavan yapar, çıkardığı kasetlerle de ününe ün katar. Sinan Engin, Seda Sayan’a abayı yakar ve şarkıcının çıktığı Maksim gazinosunu ikinci adres olarak beller. 1990 yılında evlilik gerçekleşir ve bir “Oğulcan”ları olur. Sinan Engin’in Ankaragücü’ne gidişiyle başlayan huzursuzluk evliliğe yansır, “Ankara havası” ikiliye yaramaz ve 1995 yılında ayrılırlar.

O yılların diğer Beşiktaşlı futbolcularını da unutmamalı. Feyyaz Uçar, Yeni Asır gazetesinin düzenlediği Venüs Güzeli yarışmasında birinci olan İzmirli manken Nazan Çalın’la, bir başka oyuncu Zeki Önatlı da Bizimkiler dizisinin ilk bölümlerinde Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer’in sekreteri rolündeki Dilek Sırdar’la birlikte olur. Kartal’ın Şifo’su Mehmet Özdilek’in sevgilisi de 1990’larda adı sıkça duyulan manken ve dizi oyuncularından Funda Barın’dır. Oktay Derelioğlu da Beşiktaş’ta oynadığı yıllarda manken Sezer Çakır’la tanışır ve evlenir. Ancak bu evlilik öncesi Serdar Topraktepe ile aralarında geçen hadise, evlilik konusundan daha çok akıllarda kalır. ​​​

​1980’li yılların tartışmasız en çapkın oyuncusu Arif Kocabıyık’tır. Futbolculuğu kıvrak olduğundan mıdır, yoksa dansözlerle yaşadığı ilişkilerden midir bilinmez; “dansöz” lakâbını alan Kocabıyık, sahaların olduğu kadar âlemlerin de hızlı futbolcularındandır. Üstelik gizlisi saklısı da olmayan bir oyuncudur. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemlerde sinema oyuncusu Mehtap Ar’la, Galatasaray’da oynadığı yıllarda da dansöz Leyla Adalı ile birlikte olur. Adalı’nın biten ilişkileri sonrası gazetelere yaptığı “Onunla uzun süren ilişkim oldu, istesem Arif’i bulur ve onu bir haftada yürüyemeyecek hale getiririm ama kıyamıyorum” açıklaması da evlere şenliktir! Arif’in her biten kısa ilişkisi gibi, eski mankenlerden Yeşim Özen’le ilişkisi de kısa sürelidir.

Futbolcuların ünlülerle yaşadığı ilişkilerde kavgalı günler de yaşanır. 1987 yılında Samsunspor’un önemli oyuncularından Zafer’le birlikte olan şarkıcı Havva Kopan, Galatasaraylı futbolcu Savaş Koç’la birlikte olmaya başlayınca eski aşkından dayak yer. Kopan’ın yüzü bandajlı fotoğrafları süsler gazeteleri. Kopan o yıllardan sonra futbol camiasıyla ilişkisini sürdürür ve 1990’ların başında bu kez Boluspor, Gençlerbirliği ve İstanbulspor formaları giymiş Metin Altınay’la birlikte olur.

Anadolu futbolunun gurur duyduğu isimlerin başında gelen Ünal Karaman, futbolculuğu boyunca İstanbul takımlarına gelmez ancak İstanbul’la bağlarını da koparmaz. “Lastik Kız” Yasemin Evcim ile adı sıkça anılır. Hatta Evcim, 21 Mayıs 1991 günü Sabah gazetesine yaptığı açıklamada “O benim ilk sevgilim. Ben de onun ilk sevgilisiyim. Aşkımıza bu gözle bakıyoruz. Ünal çok kıskanç bir erkek. O yüzden her programa gidemiyorum” diyerek ilişkiyi resmileştirir.

Gurbetçi oyuncularımız arasında da gözünü ünlü diyarına dikenler vardır. Yıldıray Baştürk, şarkıcı Serap Sapaz için boş bulduğu vakitlerde Türkiye’ye gelirken; gurbetçi akımının ilk örneklerinden Erhan Önal’ın manken, oyuncu ve yazar Mine Baysan’la birlikteliği, sonu ayrılık olsa da evliliğe kadar gider. Serhat Akın, Karlsruhe’den gelip Anderlecht’e gidene kadar Berna Aracı ve Esra Eron ile boy gösterir. İlhan Mansız, ünlü manken Seçkin Piriler ile çapkınlık turlarına başlar; Mustafa Denizli’nin dizi oyuncusu kızı Selin Denizli (ki 1990’lı yılların ortasında Kocaelispor ve Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan’ın da bir zamanlar sevgilisidir) ile devam eder; Alman güzel Nina ile yaptığı evlilikle ara verir. Ancak boşanma sonrası ve futbola verdiği arada Seray Sever’le birlikte olur. Jennifer Simone Macide, yani bilinen adıyla Şebnem Schaeffer’in bir dönem sevgilisi de yine gurbetçi oyunculardan Ahmet Dursun olur.

Ümit Davala’nın 3-2’lik unutulmaz Real Madrid galibiyeti sonrası manken Ayşe Hatun Önal’la görülmesi ve bu maçın hemen sonrasındaki Yozgat yenilgisi, 15 Nisan 2001’de Hürriyet gazetesinde “Maçtan sonra seks” tartışmasına konu olur. Diğer bir milli oyuncu Ümit Karan’ın tescilli güzellerden Burcu Esmersoy ile ilişkisi uzun süre gündemi meşgul eder. Galatasaray, Inter ve Beşiktaş’ta top koşturan Okan Buruk’un Esra Eron sonrası yine manken Nihan Akkuş ile beraberliği, Esra Balamir’in Fenerbahçeli Yusuf Şimşek ile olan aşkı, Ali Güneş’in sık sık Yusuf Şimşek ile olan kavgası, yine Fenerbahçeli Erol Bulut’un VJ Gülman Somer ile birlikteliği gündemde yer bulur. Galatasaraylı Vedat İnceefe’nin manken İrem Otuz ile Ebru Destan arasında gidip gelmesi, Cihan Haspolatlı’nın manken Yasemin Ergene ile flörtü magazin sayfalarını uzun süre süsler.

Tabii her zaman futbolcular ünlülerin peşinden koşacak değil. Fenerbahçe’nin 1990-91 sezonunda AEK’dan transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Henrik Nielsen’in öyle bir gelişi vardır ki kadınları birbirine düşürür. Savaş Atalay’ın Sabah gazetesindeki haberine göre; Fenerbahçe’nin sarışın oyuncusu, Yunanistan’da magazin gazetelerinin 1 numaralı favorisidir ve Nielsen’in Türk kızlarına kapılabileceği, bunun da Fenerbahçe’ye zarar verebileceği yazılır. Haberin foto altlarında yazanlar dikkat çekicidir: “Samsunlu Zafer’le aşk yaşayan Havva Kopan, Nielsen’in gelmesini bekliyor”, “Galatasaraylı Arif’le adını duyuran Leyla Adalı, şimdi de Nielsen için ‘O benim olacak’ diyor”, “Burçin Orhon, ‘Benimle olan kaybetmez’ diyor”…

TELEVOLE EVLİLİĞİ

Sonu mutlulukla biten bir aşk, Alpay Özalan ve Cansel Özzengin arasında yaşanır. Alpay, Soma Linyitspor’da başladığı çıkışı 1993 yılında Beşiktaş’a kadar taşımış ve Milli Takım’a kadar yükselmiş yıldız bir oyuncudur. Cansel ise 1990’ların başlarında jeans ve iç çamaşırı defilelerinin en gözde isimlerinden biridir. Önce Mahsun Kırmızıgül’ün dizisinde Mihriban rolünde oynar, ardından Korcan Karar’la Şok programını sunar. O da artık ünlüdür. Dönem Televole dönemi ve Alpay, Televole mikrofonları aracılığıyla havuz başında Cansel’e ilan-ı aşk eder. Cansel önceleri, “O gitsin havuzda takla atsın!” diyerek teklifi geri çevirir ancak ikili gizlice evlenir. Nikâh fotoğrafları sonradan basına dağıtılır. Evlilikleri bir süre sonra sendelese de sahip oldukları iki çocukla aşkları devam eder…

ENGİN, BAHAR ERDENİZ’E GÖNÜL VERDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe’de top koşturmuş, kendi döneminin en pahalı oyuncuları arasında yer alan Engin Verel de gönlünü sahne dünyasındaki isimlerden birine kaptıranlardan. 1979-80 sezonunda Hertha Berlin’de de forma giyen Verel, 1970’lerin erotik film yıldızı Bahar Erdeniz’e aşık olur. Erdeniz, 1971 senesindeki Ayhan Işık’la başrolü paylaştığı “Şerefimle Yaşarım” filmiyle başladığı sinema hayatına, 1979’daki “Nokta ile Virgül Paldır Küldür” filmiyle son verir. Evlilik nedeniyle verilen ara, 2000’li yıllardaki dizi furyasıyla son bulur. Bahar Erdeniz, “Bütün Çocuklarım” ve “Sevda Çiçeği” dizilerinde de boy gösterir.

BU DİYARDAN UCHE GELDİ GEÇTİ

Sarıyer’in yabancı oyuncularından Zoran, eşi Slajana ile kavga eder ve kendisini gece âlemine verir. O günlerde şarkıcı Sevim Egesoy ile birlikteliği gazete sayfalarına taşınır. Bir başka yabancı futbolcu Uche Okechukwu, 1994 yılında “Sen Allahın Bir Lütfusun” klibiyle tanıştıkları Ebru Gündeş’le birlikte olur. Gündeş, Uche ile sette tanışmalarını, “On tane kıyafet getirmiş, çorabı, ayakkabısı, atleti, boku püsürü… Etkilendim açıkçası. Baktım hoş, yakışıklı da bir adam” şeklinde anlatır. Uche, kendisi gibi Danimarka’dan gelen manken Tülin Şahin (Sivaslı Cindy) ile de uzun süreli bir ilişki yaşar. Şahin de bir açıklamasında, “Uche’yle aşkımız uzun sürdü. Seviyeli bir ilişkiydi ama bitti” diyerek futbolcuyu unutamadığını söyler. Galatasaray’ın Ali Lukunku’su, manken Ebru Şancı; Beşiktaş’ın Pascal Nouma’sı da yine podyum güzellerinden Duygu Öcal’la birlikte anılır.