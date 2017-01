Colin Kazım’ın Brezilya’da ne işi var?

2007’de Fenerbahçe formasıyla Türk futbolseverlere kendini tanıtan 30 yaşındaki oyuncu, takip eden süreçte beş değişik ülke gezdikten sonra kapağı Brezilya’ya attı!

Birçoklarına göre Colin Kazım-Richards’ın hikayesi, 2005’te Coca Cola’nın düzenlediği bir turnuvada başladı. Kurallara göre 300 bin avro karşılığında Kazım’ın bonservisini kazanan Brighton&Hove Albion taraftarı Aaron Berry, genç oyuncuyu sevdalısı olduğu takıma hediye etti ve böylece “Coca Cola Çocuğu” efsanesi ortaya çıktı. Tabii bu, Kazım’ın hikayesini tam olarak anlamamıza kesinlikle yetecek bir detay değil; zira o günden sonra kariyeri geçekten de ilginç bir hal aldı…

“Ben ‘Coca Cola Çocuğu’ değilim!” diyor Kazım, o turnuvadan sonra kendisine takılan lakapla ilgili. “Bu isim hiç hoşuma gitmiyor çünkü insanlar beni sadece o olarak görüyor.” FourFourTwo ekibini, İngiltere’de başlayıp dünyanın dört bir yanına taşan yolculuğunun şimdilik son durağı olan Brezilya’nın Curitiba şehrinde ağırlıyor. Bugüne kadar hayat onu birçok farklı yöne savurdu ve 30 yaşında kendini burada buldu.

Lakabıyla ilgili şikayetinden de anlaşılacağı üzere medyayla arası hiçbir zaman iyi olmadı. Futbol oynadığı her ülkede sorun yaşadı, muhabirlerle atıştı, kulübünden ceza aldı… Son olarak forma giydiği Hollanda’da da senaryo değişmedi ve Feyenoord’dan takım arkadaşı Michiel Kramer’la arasını açmaya çalıştığı gerekçesiyle bir gazeteciyle dalaştı.

Kariyeri boyunca sorunlu bir oyuncu olarak tanınsa da, bazen provokasyona maruz kaldığı da oldu. “Bury’ye gittiğimde kendi halinde takılan bir çocuktum” diye anlatıyor Kazım. “Yine de insanların pantolonumun içine muz koymasından hoşlanmıyordum! İlk sefer yapıldığında belki komik gelebilir ama devam edince doğal olarak sinirlendim. Tepki gösterince kavga çıktı ve bazı oyuncularla aram açıldı. Her gün bununla uğraşmak hiç hoş değildi!”

Her hikayenin iki tarafı vardır ve Kazım’ın gerçekten de anlatacak çok hikayesi var! Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor, Fransa’da Toulouse, Yunanistan’da Olympiakos, Hollanda’da Feyenoord, İskoçya’da da Celtic formaları giydiği sekiz yıllık sürecin ardından son durağı Brezilya oldu. Haziran ayında Coritiba’yla sözleşme imzalayan Kazım, şimdilik halinden gayet memnun.

“Benim için yeni bir macera ve deneyim. Kariyerim boyunca verdiğim en zor kararlardan biriydi. Brezilya’da futbolcuları öncelikle yeteneğine göre değerlendiriyorlar. İngiltere’de böyle değildi mesela. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum ve sevdiğim işi Brezilya gibi bir ülkede yapmak beni heyecanlandırıyor.”

Sokaklarında top oynayarak büyüdüğü Leyton’ın Kazım için ayrı bir yeri var. Ailesi ona futbol yeteneklerini sergilemesi için gerekli fırsatı tanıdı ama bazıları onun kadar şanslı değildi. Son iki senede kendi futbol okuluna 100 bin avrodan fazla para yardımında bulunan Kazım, bölgedeki çocukların en iyi şekilde eğitim alması ve hayatın ona tanıdığı şansların aynısını onların da yakalaması için elinden geleni yapıyor.

“Şu an birçok melez çocuk var ama benim dönemimde bu pek normal değildi. Ben doğduğumda babam 18, annem 17 yaşındaydı. Antigualı bir baba ile Kıbrıslı bir annenin çocuğuyum. Babam o dönem sürekli faşistlerle kavga ederdi çünkü annemle birlikte olmalarını doğru bulmazlardı. Bana anlattığı hikayeler, nereden geldiğimi ve kim olduğumu hiçbir zaman unutmamam gerektiğini öğretti. Zaten hayatım boyunca başka türlü davranamazdım çünkü biri sana zorla bir şey yaptırıyorsa özgürlükten bahsetme imkanınız olmaz. Ailem o dönem beni desteklememiş olsa hayatıma sokaklarda devam ederdim. Mesela en yakın arkadaşlarımdan biri cezaevinden yeni çıktı, diğeri müebbet hapis yatıyor!”

Kazım, ailesinin ona verdiği desteğe her zaman minnettar olsa da, hayatında ciddi anlamda sarsıcı üzüntüler yaşamış biri. Bunlar arasında en yıkıcı olan, üç yaşındayken kardeşi Rodney’i kaybetmesiydi. “Çocukluğuma dair hatırladım ilk şeylerden biri bu. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı şeyleri hiçbir zaman unutamıyorsunuz.” Bu talihsiz olaydan bir süre sonra, bu kez kuzenlerini kaybetti. “Üçüyle de çok yakındık. Ben 26 Ağustos doğumluyum, ikisinin doğum günü de 4 ve 7 Eylül’dü. Yani neredeyse aynı yaştaydık. Okulda farklı sınıflardaydık ama her gün görüşüyorduk. Biri futbol oynarken geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti, diğeri banyoda beyin kanaması geçirdi. Üçüncü kuzenim Kurtis de trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok iyi futbol oynardı, ölmeseydi hepiniz onu tanıyacaktınız!”

Kazım için sıkıntılı günlerin geride kaldığı söylenebilir. Şu sıralar Curitiba’da Brezilyalı eşi Mariana ve iki çocuğuyla birlikte (üçüncüsü de yolda!) harika bir hayat sürüyor. Dahası, Coritiba formasıyla çıktığı ilk maçta ezeli rakipleri Atletico Paranaense’ye karşı takımına 3 puanı getiren golü atarak saha içine de harika bir giriş yaptı. Fenerbahçe’de oynadığı dönemden takım arkadaşı Alex de Souza’nın yardımıyla Portekizce konuşmaya başlayan Kazım’ın Coritiba’ya gelmesinde en büyük pay sahibi yine Brezilyalı kulübün efsane oyuncusuydu.

“Gittiğim her yere yüzde 100 adapte olmaya çalışırım. 21 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olduğumda takımı Zico çalıştırıyordu ve Roberto Carlos, Deivid, Edu Dracena, Alex gibi Brezilyalı oyuncular vardı. Antrenmanda yaptıklarını ve futbol topuyla olan ilişkilerini görünce, kendi kendime ‘Ben de onlar gibi olmak istiyorum’ dedim. Tabii bunu yapmak için dillerini de öğrenmek zorundaydım. Aynı sitede oturduğumuzdan, sürekli birbirimizin evine gidip gelirdik. Bu sayede yavaş yavaş Portekizceyi çözmeye başladım. O dönem ufak tefek şeyler söyleyebiliyordum ama yıllar sonra şu anki eşimle tanıştığımda bir hayli ilerlettiğimi fark ettim! Şimdilik yüzde 60’tayım ama geliştirmek için her gün çalışıyorum. Portekizce, gramer olarak kolay bir dil değil. Hatta bazen birinden bahsederken erkek yerine kadın olarak kullanıyorum ve herkes kahkahaya boğuluyor! Tabii gösterdiğim çabayı da takdir ediyorlar. Celtic’e gitmeden önce de Brezilya’dan teklif almıştım ama değerlendirmedim. Celtic beni isteyince hemen kabul ettim çünkü o kadar köklü bir kulüpte oynamak her zaman elinize geçmeyen bir fırsat. Daha sonra buradan ayrılmamı gerektiren bazı durumlar oldu ve seçeneklerimi değerlendirmeye karar verdim. Alex, Coritiba kulübüne benimle ilgili harika şeyler söylemiş. Zaten sadece bu ülkenin değil, futbol camiasının en güvenilir insanlarından birisidir. Öyle olunca da beni alırlarken tereddüt etmediler.”

Kazım’ın Brezilya’daki futbol dışı hayatı, başka herhangi bir ülkede pek sık rastlayamayacağı olaylarla geçiyor. “Geçenlerde bir köpek almaya gittim. Dükkanın sahibi ‘Arkada tam da sana göre bir şey var’ dedi. Birlikte arkaya geçtik, bir de baktım ki her taraf aslan, kaplan, şempanze gibi hayvanlarla dolu! Bana aslan için 25 bin avro istediğini söyledi. Ben de şakasına ‘Hemen paket yap!’ dedim. Gerçekten de aslanı alacağımı sandı.”

Kazım, kariyeri boyunca kendisi için büyük önem teşkil eden birçok dost edindi. Mesela Galatasaray’da birlikte forma giydiği Fildişi Sahilli oyuncu Didier Drogba’yla sürekli görüşüyor. “Antrenmanlardan sonra kalıp ekstra çalışmalar yapmamı ona borçluyum. Onu o şekilde gördüğümde ‘Drogba bile böyle yapıyorsa ben de yapmalıyım’ diye düşündüm. Galatasaray’dan Bursaspor’a giderken hata yaptığımı söyledi ama onu dinlemeyip ayrıldım. Tabii ki haklı çıktı. O dönem bile sürekli görüşüyorduk. Gerçekten çok iyi biri.”

Drogba, futbolunun sonbaharını MLS ekiplerinden Montreal Impact formasıyla geçirirken, Kazım’ın bunu yapmak için acelesi yok. “Yıllardır bu mutluluğu arıyordum. Daha önce birkaç kez yakaladığımı düşündüm ama bunun gibi değildi. Futbol hem sevdiğim, hem de benim ve ailemin karnını doyuran bir iş. Türkiye, Fransa, İskoçya ya da Hollanda gibi ülkelere gitmek başkasına zor gelebilir ama ben her yerde futbola bir kez daha aşık oldum. Şu an da Brezilya için aynı şeyleri hissediyorum. 30 yaşındayım, bugüne kadar dünyayı dolaştım ama buradaki huzuru hiçbir yerde bulamadım. Ailemle bu kadar yakınken futbol oynayıp para kazanmak beni mutlu ediyor.”

Coritiba, Kazım’ın 12’nci kulübü. 2007’de İngiltere’den ayrıldıktan sonra sadece bir kez oraya döndü ama Blackburn’deki kötü geçen sezonun ardından yakın gelecekte böyle bir şey planladığını söylemek hayalcilik olur! Zaten Brezilya’daki hayatından son derece memnun olduğunu ısrarla söylüyor. Peki bu kadar farklı kültürlere bu kadar çabuk adapte olmasının sırrı ne? Daha da önemlisi, niye bu kadar sık seyahat ediyor?

“Kendimi tek bir yere ait hissetmiyorum ve bu da işimi kolaylaştırıyor. Utangaç biri değilim, girdiğim her ortamda insanlarla iletişim kurmaya çalışırım. Konuştukları dilin hiçbir önemi yok, yeter ki anlaşacak bir ortak nokta bulayım! Genelde şakacı biriyim ama saha içinde yüzde 100 konsantre olmaya çalışırım. Hayatım boyunca o kadar çok seyahat ettim ki artık normal gelmeye başladı. Annem, babam ve kardeşim sürekli Brezilya’ya geldiğinden, İngiltere’ye gitmek için elle tutulur bir gerekçem yok. Buradaki izinlerimde vaktimi ailemle geçirmeye çalışıyorum. Önceliği onlara verdim ve bu kararımdan kesinlikle pişman değilim.”

İngiltere’ye dönme ihtimalini ortadan kaldırdı. Peki onun için bir sonraki durak neresi? “Kariyerimi nerede noktalayacağıma henüz karar vermedim. Şu an sadece Coritiba’yla kupa kazanmaya odaklanmış durumdayım. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynamışlığım var ama burada kupa kazanırsam kariyerimin en büyük başarısı olacak. İnsanlara ilham verebilirsem ne mutlu bana! Leytonstone’da doğdum, Leyton ve Walthamstow’da büyüdüm, şu an Brezilya’da futbol oynuyorum. Gerçekten inanılmaz, değil mi?”

Evet Kazım, kesinlikle öyle!