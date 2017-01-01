Uyanan dev!

30 yıldır Silvio Berlusconi yönetiminde kimi zaman görkemli, kimi zaman çalkantılı günler yaşayan Milan, yakın zamanda Çinli bir konsorsiyuma ait olacak. Yenilenme sürecinde genlerine dönmek isteyen kulüpte, teknik direktör Vincenzo Montella’nın omuzlarındaki yük, sadece bir takımı yönetmekle sınırlı değil. O, uyuyan devi uyandırmaya çalışıyor!

Milan, Giuseppe Farina yönetiminde iflasın eşiğine gelmişti. Kulübün borçları, 1982-1986 yılları arasında üç katına çıkmış, hatta polis takibine takılmıştı. Silvio Berlusconi, 10 Şubat 1986’da görkemli bir törenle Milan’ın 20’nci başkanı oldu. Hedefi, Milan’ı Avrupa’nın zirvesine çıkarmaktı. Bunun için farklı yollar seçmişti. Bir aile tarafından yönetilen geleneksel Juventus’un aksine Milan, bir proje takımı olarak görülüyordu. Transfer piyasasının altını üstüne getiren Rossoneri’nin oyuncularından Franco Baresi, o günleri “Berlusconi kulübü satın aldığında hedefi sadece İtalya’da değil, Avrupa’da başarıydı. Hepimiz bunu hissedebiliyorduk ve bu bizi daha fazla motive etti” sözleriyle özetliyordu.

Berlusconi’nin Milan’da çizdiği profil, İtalya için oldukça yenilikçiydi. Sahiplerinin medya gücünü de arkasına alan kulüp, İtalya futboluna birçok yenilik kazandırmıştı. Ancak medyada yapılan tüm güzellemelere rağmen işler her zaman toz pembe değildi, bazılarının kafasında soru işaretleri vardı. Sözleşme imzalamak üzere Milano’ya inen Ruud Gullit’e imza töreninde, kulübün Avrupa kupalarına katılamama ihtimali sorulduğunda şu cevabı vermişti: “Avrupa kupalarına katılamazsak ne mi olur? Çok saçma bir soru. O olmazsa, bu olmazsa… Halamın sakalı olsa amcam olurdu!”

“FUTBOL ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Bu tabii Milan’ın parlak dönemlerinde geçerli olan bir kanıydı. Aradan geçen yıllarda genlerini unutan kulüp, son üç sezondur Avrupa’ya hasret durumda! Kulübe son lig şampiyonluğunu ve Avrupa macerasını yaşatan Massimiliano Allegri, bu durumu şöyle özetliyor: “Ben çalışırken ligi ikinci veya üçüncü bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılıyorduk. Şu anki dertleri çok başka!” FourFourTwo İtalya yazarı Adam Digby ise Milan’ın sorununu “Berlusconi’nin ilk teknik direktör kumarı Arrigo Sacchi’ydi ve tutmuştu. Hâlâ bunun etkisinde ve aldığı tüm kararların harika olacağını sanıyor” diyerek açıklıyor.

Berlusconi, Milan’ı satın aldığından bu yana tam 19 farklı teknik direktörle çalıştı. Ünlü yatırımcıya en fazla dayanabilen kişi olan Carlo Ancelotti bile onun basın önünde verdiği demeçlerden bunalıp Chelsea’nin yolunu tutmuştu. Kulüpte o günden bu yana sadece Allegri dikiş tutturabildi. Görevi bırakmasıyla birlikte ise son iki yılda Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Cristian Brocchi gibi teknik direktörlük tecrübesi olmayan ya da çok kısıtlı olan eski futbolcularla bir hava yakalanmak istendi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu teknik direktörlerin dışında sadece Sinisa Mihajlovic, Allegri’nin galibiyet yüzdesine yaklaşabildi.

Bu maceralar, Berlusconi’nin Sacchi hamlesini hatırlatıyordu. 80 yaşındaki efsane, Parma’ya ülkede büyük yankı uyandıran bir futbol oynatan Arrigo Sacchi’yi, görkemli bir geçmişi olmamasına rağmen Milan’ın başına getirmişti. Son 20 yılda sadece bir kez Serie A şampiyonu olabilmiş Milan, onunla birlikte 10 yıl içinde Avrupa’nın zirvesine çıkacaktı. O döneme kadar İtalya’da tüm teknik direktörler Helenio Herrera’nın peşinden giderken, Sacchi sonrası işler değişti. Çizme’de adam adama savunma oynayan bile kalmamıştı! Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Steaua Bükreş’i yenerek kupaya uzandıktan sonra L’Equipe’in manşeti hazırdı: “Futbol, artık eskisi gibi olmayacak!”

“AZ PARAYLA NE YAPACAĞINI BİLMEYEN BİR KULÜP”

Milan, bugünlerde manşetleri farklı şekillerde süslüyor. İster gazete okuyun, ister internete bakın, kulüple ilgili L’Equipe’in o dönem attığı türden bir başlık görmeniz mümkün değil. Milan artık haberlerde maç öncesi futbolcularının yaptığı Haka dansıyla ya da kulüp otobüsünün satılmasıyla yer bulabiliyor. Pardon, haksızlık yapmayalım; Giacomo Bonaventura’nın Pescara’ya attığı golün şehirde ufak çaplı bir depreme neden olması da gündem olmuştu! Bir de Juventus karşısında dört yıl sonra galip gelmeleri…

Kulübün yakın dönem efsanelerinden Alessandro Nesta, problemin başlıca sorumlusu olarak teknik direktörlerin gösterilmesinden rahatsız olduğunu söylüyor: “Sorun teknik direktörlerde değil. Milan son yıllarda birçok kişiyle çalıştı ama durumu görüyorsunuz. Belki de sorun antrenörlerde değil, başka yerdedir! Ne zaman paraya ihtiyaç olsa Berlusconi finanse etti ve bu, kulübün alışkanlığı haline geldi. Artık bunu yapamıyor. Herhangi bir strateji göremiyorum. Her şeyden önce geniş bir oyuncu izleme ağı kurulup genç oyuncular aranmalı çünkü Milan, az parayla transfer piyasasında ne yapacağını bilemeyen bir kulüp haline geldi!”

2006’da yaşanan Calciopoli skandalının ardından Serie A, yıldızlar için ilk durak olmaktan çıktı. Kulüpler, azalan yayın gelirlerinin de etkisiyle büyük isimleri transfer edemedi. Bunlara demode statlar da eklenince Avrupa’nın sırtını döndüğü bir lig haline geldi. 2015 yılında ligdeki takımların kullandığı 16 stadın 11’i 1936 ya da daha öncesinde inşa edilmiş, hatta bunlardan beşi 1934 Dünya Kupası’nda kullanılmıştı. Ligde şu an mücadele eden kulüplerden sadece Juventus, Udinese ve Sassuolo’nun kendine ait stadı var. Roma dördüncü kulüp olma yolunda ilerlerken, Milan da 2015 yılında Fly Emirates’in sponsorluğunda 48 bin kişilik yeni bir stat yapılacağını açıklamıştı.

Kulübün maç günü gelirleri, son şampiyonluklarından bu yana yüzde 20’nin üzerinde bir azalma gösterdi. Bunu, ligde gelmeyen başarılarla birlikte azalan yayın gelirleri izledi. Son darbe de Şampiyonlar Ligi’nden uzaklaşmak oldu. 2013 yılına kadar Deloitte Money League’de ilk 10’da yer alan kulüp, şu an 14’üncü sırada. Kulübün geçen seneki yıllık gelirinin 199 milyon avro olduğu ve 96 milyon avro zarar edildiği açıklandı. Bu etkenlerin yanında transferde atılan karavanalar hem kulübü ekonomik açıdan sıkıntıya soktu, hem de kadronun şişmesine neden oldu. Galliani’nin, kulübün satışının tamamen gerçekleşmesiyle birlikte görevi bırakacağını açıklamasından sonra yeni CEO’nun, daha önce Juventus, Napoli ve Inter’de görev yapan Marco Fassone olacağı duyuruldu. 2003 yılında Juventus bünyesinde futbola giriş yapan Fassone, pazarlama yöneticiliği yaptıktan sonra kulübe, yeni stada geçiş sürecinde büyük katkı sağlamıştı.

2012 yazı, Milan taraftarları için oldukça zorluydu. Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Mark van Bommel, Gianluca Zambrotta, Filippo Inzaghi gibi iz bırakmış oyuncular kulüpten ayrıldı; ardından Zlatan Ibrahimovic ve Thiago Silva gibi iki önemli isim PSG’ye satıldı. Kabuk değiştiren Milan, ligde yıldızlaşan Bonaventura, Alessandro Matri gibi oyunculara yöneldi ve sonrasında tutumları değişti.F

Berlusconi’nin sahibi olduğu Fininvest, 2007 krizinden sonra yeni bir ekonomik tavır almıştı. 2013 yılında 485,9 milyon avro kaybettiğini açıklayan şirketin yaptırımları, kulüpte çalışan sayısının azaltılmasına kadar gitti. Finans uzmanı Andrea Bricchi, PianetaMilan sitesine yaptığı açıklamada Milan’ın girdiği yeni yolu şöyle tarif ediyordu: “Berlusconi halen İtalya’nın en zenginlerinden biri. Şu an istese transfere 300 milyon avro harcayabilir ancak danışmanları bunu yapmamasını söylüyor çünkü İtalya futbolunun artık yatırıma değer bir pazar olduğunu düşünmüyorlar.” Politikasını değiştirmek zorunda kalan Rossoneri; Fernando Torres, Suso, Jeremy Menez gibi bonservisi olmayan ya da kiralık oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak bu kadronun tutmayacağı daha o günden belliydi! Geçen sezon yüklü meblağlara yapılan Carlos Bacca, Alessio Romagnoli, Andrea Bertolacci ve Luiz Adriano transferleri, belki de son kurşun niteliğindeydi.

Tüm bunların ardından Milan, mecburi de olsa yeni bir strateji geliştirmek zorundaydı. Başkan yardımcısı Galliani, takımın başına Vincenzo Montella’yı getirdi. Tuttosport’a yaptığı açıklamada, gençliğinde yatak odasındaki duvarların Marco van Basten posterleriyle dolu olduğunu söyleyen Montella, Milan’dan gelen teknik direktörlük teklifini neden kabul ettiğini anlatıyor: “Kararı vermemi sağlayan ilk şey, Galliani’nin ‘Seni oyuncuyken alamamıştım, kısmet teknik direktör olarakmış’ demesiydi.”

Bu sezon başında Kevin-Prince Boateng, Fernando Torres, Alessandro Matri, Jeremy Menez gibi yüksek maliyetli oyuncularla yollar ayrıldı, Stephan El Shaarawy de Roma’ya satıldı. Paraguaylı stoper Gustavo Gomez’in yanı sıra, kariyerlerinin ikinci baharını yaşayan Jose Sosa ve Gianluca Lapadula cüzi ücretler karşılığı transfer edildi. Alternatif yaratması açısından Mario Pasalic ve Montella’nın Fiorentina’dan öğrencisi Matias Fernandez kiralandı. Sezon başında birçok Serie A yazarı; Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Mattia De Sciglio ve Andrea Bertolacci’nin performanslarının yeni sezon için kritik olduğunu düşünüyordu. Montella, bu oyuncuların dışında şapkadan birkaç tavşan çıkardı!

SONUÇLARIN DEĞİL, GERÇEK DEĞİŞİMİN PEŞİNDE!

Milan, ligin açılış maçında evinde Torino’yu ağırlıyordu. Rakip teknik direktör, geçen sezon kırmızı-siyahlıları çalıştıran Sinisa Mihajlovic’ti. Torino, 90’ıncı dakikada farkı 1’e indirmiş ve baskıyı iyiden iyiye artırmıştı. Duraklama dakikalarında hakem konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belotti, Donnarumma engeline takıldı. Genç kalecisiyle 3 puanı koparan Milan, yeni sezona galibiyetle başladı. Mihajlovic, maç sonunda yaptığı açıklamada, Milan’da ilk kez onun forma verdiği Donnarumma’yı kendine has üslubuyla övüyordu: “Böyle bir şeyin gerçekleşeceğini bilseydim onu hiç oynatmazdım!”

Milan bu galibiyetin ardından oynadığı iki maçı da kaybetti ancak sonrasında altı maçlık bir galibiyet serisi geldi. Üstelik yendikleri takımlar arasında Avrupa’ya katılma yolunda doğrudan rakipleri olan Lazio, Fiorentina ve Sassuolo vardı. Kulüpte artık bir şeylerin net olarak değiştiği, Sassuolo maçında belli oldu. Son 20 dakikaya girilirken Montella tribünde; Milan da 3-1’lik skorla gerideydi! Önce Bacca farkı 1’e indirdi, ardından henüz altıncı profesyonel maçını oynayan Manuel Locatelli sahne aldı ve kornerden gelen topa sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak skoru eşitledi. Gabriel Paletta’nın golüyle maçı 4-3 kazanan Milan’da Montella, karşılaşmanın ardından kulübün birkaç yıldır içinde bulunduğu ruh halini özetliyordu: “Maç 3-1 biter diye korktum mu? Hayır çünkü Milan’ı uzun süredir çalıştırmıyorum! Her zaman geri dönebileceğimizi düşünürüm. Mental olarak sağlam kalamazsanız güzel futbol oynayamaz ve kazanamazsınız. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum.” Bu açıklama, İtalyan çalıştırıcının mesaisinin sadece maçları kazanmak olmadığını kanıtlıyordu. Onun omuzlarındaki yük, kaybetmeye alışmış bir kulübe genlerini hatırlatmaktı.

Son üç yıldır ilk defa üç maçlık gol yememe serisi yakalayan Milan, geçen sezon ilk sekiz haftada topladığı puanın 6 fazlasına ulaşmayı başardı. Galliani, imza töreninde Montella’yı seçmelerinin sebebi olarak ifade ettiği “O, sonuçlara odaklı biri olmak yerine güzel oyunla kazanmaya çalışan biri olduğu için seçildi. 30 yıldır futbola dair neye inanıyorsak onu oynatıyor” sözleriyle sonuçların değil, gerçek bir değişimin peşinde olduklarını ortaya koymuştu. İtalyan teknik adam da bunun altında yatanları, La Gazzetta dello Sport’a açıkladı: “Formasyonlara değil, stratejilere inanıyorum. Felsefe ve strateji bir şeyleri değiştirebilir. Mesela sırf bir forvet daha oynatmak istediğiniz için sahaya bir oyuncu gönderirseniz sadece karmaşa yaratırsınız.!”

MIlAN ESKİ GÜNLERİNE DÖNME EMARELERİ SERGİLİYOR

Sassuolo’dan sonra Chievo’yu da deviren Milan, dokuzuncu haftada Juventus’la karşılaşırken, Montella sahaya sezonun en düşüğü olan 25,6 yaş ortalamalı bir kadro sürdü. Kırmızı-siyahlılar, dokuz maçtan beri mağlup edemediği Juventus’u Manuel Locatelli’nin harika golüyle devirmeyi başardı. Maçın son saniyelerinde Donnarumma’nın yaptığı kurtarış da sosyal medyayı birkaç gün meşgul etti! Locatelli, maç sonunda yaptığı açıklamada bir dizi kişiye teşekkür ettikten sonra golü, sakat olan kaptanları Riccardo Montolivo’ya adadığını söyledi. Bu gençler, sadece yetenek olarak değil, karakter olarak da Milan formasını taşıyabileceklerini gösterdiler. Bu ikiliye takımın hücum hattını oluşturan M’Baye Niang ve Suso da eklenince Milan, Avrupa’nın en potansiyelli genç takımlarından biri haline geliyor.

Milan akademisi, son yıllarda yetiştirdiği futbolcularla nam salabilecek kapasitede ancak Pierre-Emerick Aubameyang ve Matteo Darmian gibi oyuncular başka kulüplerde patlama yaptığı için, ön plana çıkan bir altyapı durumunda değil. 2014-2016 yılları arasında altyapıyı, sonrasında da A takımı çalıştıran Cristian Brocchi, kulübün şu anki durumuyla 1980’ler arasında benzerlikler olduğunu düşünüyor: “Kulüp, 1980’lerde de benzer şeylerle mücadele içindeydi. Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Demetrio Albertini gibi oyuncular A takımda oynamaya başlamıştı çünkü kulübün başka seçeneği yoktu. Şu an da Davide Calabria ve Manuel Locatelli yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Mattia El-Hilali ve Zakaria Hamadi de yükselmesini beklediğim oyuncular.” Bu oyuncuların dışında Hachim Mastour ve Luca Vido gibi potansiyeller de sıralarını bekliyor.

17’nci haftası geride kalan Serie A’da lider Juventus’un 9 puan gerisinde beşinci sırada bulunan Milan, İtalya Süper Kupası’nda Torino temsilcisini devirerek başarıya ulaştı. Uyuyan dev, yavaş yavaş eski günlerine dönme emareleri sergiliyor. Şampiyonluk belki kısa vadede gerçekçi bir hedef olmayabilir ancak Avrupa kupalarına katılma ihtimalleri bir hayli yüksek. Katılamazlarsa ne mi olur? İsterseniz böyle saçma sorularla vakit kaybetmeyelim!

MILAN’IN ALTIN BEŞLİSİ

Kırmızı-siyahlıları zirveye bu gençler çıkaracak…

GIANLUIGI DONNARUMMA

Kaleci

Serie A tarihinde forma yiyen en genç ikinci oyuncu olan Donnarumma, Milan altyapısının gurur kaynağı. Milan’ın en zor zamanlarından birinde kaleye geçti ve yaşına rağmen “Burası benim!” mesajı vererek potansiyelini kanıtladı.

ALESSIO ROMAGNOLI

Savunma

Kimilerince top hakimiyeti ve fiziksel özellikleriyle Alessandro Nesta’ya benzetiliyor. “İtalyan stoper” teriminin eski namına kavuşmasını sağlayabilir. Juventus’un Leonardo Bonucci’si varsa Milan’da da o var!

MANUEL LOCATELLI

Orta saha

Kariyerinin başında maç kazandırmaya başlayan çok az oyuncu vardır. Altyapı direktörü Filippo Galli, onu “ender bulunan bir yetenek” olarak tanımlıyor. Daha çok gol atacağını düşünürsek maç sonu röportajlarına alışması gerekecek!

SUSO

Orta saha

Kariyeri boyunca kendisinden beklenenleri nihayet sahaya yansıtmaya başladı. Adını yıllardır duyanlar yanılmasın: 23 yaşına yeni girdi! Milan, Şampiyonlar Ligi ve daha fazlasını istiyorsa onun sol ayağına iyi bakmalı.

M’BAYE NIANG

Forvet

Milan nasıl hücum ederse etsin, her aksiyonda bir şekilde bulunuyor. Genç Fransız, her teknik adamın isteyeceği türden bir yetenek. Kankası Balotelli’nin yokluğunda futbola ne kadar odaklanırsa o kadar iyi!