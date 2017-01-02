“Babel teklif yapmamıza izin vermedi”

Deportivo Sportif Direktörü Richard Barral, Ryan Babel’in Beşiktaş’la anlaşmasını yorumladı.

Babel’e Deportivo’ya kattıklarından dolayı minnettar olduklarını söyleyen Barral, “Çok çalıştı, forma girdi ve bize katkı verdi. Çok kaliteli bir oyuncu ve yetenekleri hakkında şüphe yok” dedi.

Barral, Babel konusunda üzüldükleri tek noktanın, kendileriyle masaya oturmadan Beşiktaş’la anlaşması olduğunun altını çizerek, “Kendisine teklif yapmamıza bile izin vermedi” diye konuştu.

Bu sezon Deportivo formasıyla ligde ve kupada toplam 12 maça çıkan Babel, takımına 5 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.