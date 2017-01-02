Blind’den Lens’e övgü

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dany Blind, Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçiren Jeremain Lens’i yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Ülke basınına konuşan Blind, Lens’in milli takım için önemli bir isim olduğuna dikkat çekerek, “Karar verici, çok etkili, rakip yarı sahaya dikine giden ve iş bitirici bir oyuncu. Ayrıca enerjisi yüksek bir kanat oyuncu. Lens, hücumdaki yaratıcılığı ve aktifliğiyle de önemli bir isim” dedi.

Milli takım konusunda da tecrübeli oyuncuya açık kapı bırakan Blind, “Belçika maçında yaşadığı sakatlık bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Tam tersi maalesef bir şanssızlık yaşadı ve sakatlandı” yorumunu yaptı.