Dick Advocaat’tan Aziz Yıldırım’a şampiyonluk sözü

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı, başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede ligi şampiyon bitirme sözü verirken, transfer gündemiyle ilgili fikirlerini de belirtti.

Süper Lig'e yapılan kötü başlangıca rağmen, sonraki haftalarda alınan başarılı sonuçlarla yeniden zirve yarışına dahil olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat ve başkan Aziz Yıldırım arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Hollandalı teknik adam transfer gündemindeki isimler hakkında bilgi verirken, büyük bir aksilik yaşanmadığı takdirde ligi şampiyon tamamlayacaklarının altını çizdi. İkili arasındaki görüşmede Advocaat'ın kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

* "Eğer çok büyük bir şanssızlık yaşamazsak, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz."

* "Memphis Depay ile konuştuk. İngiltere'de kalmak istiyor. Ona saygı duymalı ve başka isimlere yönelmeliyiz."

* "Emenike ve Van der Wiel hakkında verdiğim kararın arkasındayım. Takıma katkı vereceklerine inanmıyorum. Gelecek teklifleri değerlendirebilirsiniz."

* "10 numara konusunu çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

* "Mehmet Ekici kaliteli oyuncu. Birçok noktada işimize yarar. Şartlar uygun olması halinde transfer edilebilir. Ancak işin yokuşa sürülmesi halinde, kendimizden ödün vermeyelim."