Hapoel Beer-Sheva puan kaybetti

Onların aşkları çok ünlü!

Kimi futbolcular, yeşil sahalar ve spor sayfalarının yanı sıra magazin sayfalarını da süslüyor; peşlerinden bir de magazin muhabirleri koşuyor. İşte futbolları kadar sahne dünyasındaki kadınlarla olan aşklarıyla da anılan futbolcular…...