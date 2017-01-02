Hapoel Beer-Sheva puan kaybetti

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva, Bnei Sakhnin ile berabere kaldı
İsrail 1. Ligi’nin 14’üncü hafta mücadelesinde Hapoel Raana’ya 1-0 yenilerek dokuz maçlık galibiyet serisinin noktalanmasına engel olamayan Beer-Sheva, 16’ncı hafta mücadelesinde Bnei Sakhnin’e konuk oldu.
Karşılaşmada gol çıkmazken takımlar sahadan birer puanla ayrılmaya razı oldu. Geçtiğimiz hafta da Hapoel Tel Aviv’le 1-1 berabere kalan Beer-Sheva’nın 3 puan hasreti üç maça çıktı. Buna rağmen Maccabi Tel Aviv’in 8 puan önünde liderliğini sürdüren Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
Siyah-beyalıların rakibi geçen hafta İsrail Toto Kupası’nı, Kiryat Shmona’yı 4-1’le mağlup ederek kazanmıştı.
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