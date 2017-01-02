İngiliz basınından Eto’o iddiası

Antalyaspor’da gösterdiği performansla göz dolduran ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Samuel Eto’o için İngiltere’de yeni bir iddia gündeme geldi.

Daily Mirror’ın haberine göre, Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren Hull City, forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı Samuel Eto’o ile gidermek istiyor. İngiliz ekibi Eto’o’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Antalyaspor’un kapısını çalacak.

Daha önce Chelsea ve Everton ile İngiltere deneyimi yaşayan 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak gol yollarında yaşadığı çaresizliğe son vermek isteyen Hull City, Premier Lig’de oynadığı 19 maçta 16 gol atarak bu konuda en başarısız takım konumunda.

Haberde Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı kiralama konusunda istekli olduğu ayrıca Samuel Eto’o’nun da tekrar Premier Lig’e dönüp kariyerini orada bitirmek istediği iddia edildi.

Eto’o için Süper Lig’de şimdiye kadar en önemli girişimi Beşiktaş yapmış, Antalyaspor siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği golcüsü için takasta Necip, Kerim ve Ömer Şişmanoğlu’nu istemiş, ancak Beşiktaş bu takasa olumsuz yanıt vermişti.