Kolodziejczak Gladbach yolcusu

Sevilla’nın savunma oyuncusu Timothee Kolodziejczak, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’a transfer olmak üzere

Yahoo Sport ve Kicker’de yer alan haberlere göre 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle Mönchengladbach’a imza atmaya çok yakın.

Kolodziejczak, geçen ay verdiği röportajda Sevilla’dan ayrılmak istediğini çünkü Jorge Sampaoli’nin kendisine az forma şansı verdiğini söylemişti. Le Progres’e konuşan savunma oyuncusu “Burada harika zaman geçirdim. Açıkçası Sevilla’ya adapte olmak kolaydı. Değişik bir kültürü tanıdım. Geçen sezon 50 maç oynadım ancak bugün durumlar farklı. Fransa ve İspanya’dan sonra başka bir ülkede başka bir ligde kendimi denemek istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

2014 yılında Sevilla’ya transfer olan Fransız oyuncu, kulübünün son iki sezondaki Avrupa Ligi zaferlerinde katkısı vardı.

Borussia Mönchengladbach, geçtiğimiz sezonu ligde 4’üncü olarak tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, Manchester City ve Celtic’in olduğu C Grubu’nda mücadele etmişti. Grupta üçüncü olan Almanya temsilcisi Avrupa Ligi son 32 turunda Fiorentina’yla eşleşmişti.

Fransız oyuncunun adı bir süre Beşiktaş’la anılmıştı.