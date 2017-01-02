Mario Gomez, Beşiktaş’ı unutamıyor

Alman golcü, geçen sezon siyah-beyazlı takımla harika bir sezon yaşadığını belirterek, “Bayern’le Şampiyonlar Ligi’ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi” dedi.

Almanya’nın Di Welt gazetesine konuşan Gomez, siyah beyazlı takımla yaşadığı şampiyonluğun kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, “2015 benim için muhteşem bir yıldı. İstanbul’a gittiğimde bir çok insan bana gülmüştü. Çünkü kariyerimi bitirdiğimi düşünüyorlardı” dedi.

İstanbul’da yaşadıklarının rüya gibi olduğunu belirten, Beşiktaş’taki performansı sayesinde milli takıma dönen ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Alman Milli Takımı’nın formasını terleten Mario Gomez, “Her maç benim için önemli bir tecrübe oldu” dedi.

“BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIĞIMI BİLİYORUM”

Beşiktaş’tan ayrılarak Wolfsburg’a transferi hakkında da konuşan Alman forvet, “Beşiktaş’tan ayrılmak hata gibi görülebilir. Wolfsburg’da her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda beklentileri karşılayamadığımı biliyorum. Yeni teklifler için istatistikler çok önemli. Ancak ben bunu konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş’ta 41 maçta 28 gol atan Mario Gomez, bu sezon Wolfsburg forması ile 16 karşılaşmada görev yaptı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.