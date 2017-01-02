Mustafa Denizli eleştirilere cevap verdi

Son olarak Galatasaray’ı çalıştırmış olan Mustafa Denizli, sarı-kırmızılılarda geçirdiği döneme dair yöneltilen eleştirileri cevapladı

Mustafa Denizli, Atletico Madrid maçına neden çıkmadığı yönündeki soru ve eleştirilere, NTV Spor’da katıldığı programda cevap verdi. Madrid’e gittiği gün resmi olarak maça çıkma yetkisinin bulunmadığını belirten Denizli, “Ben Madrid’e gittiğimde Galatasaray’la henüz kontratım yoktu. Bu şekilde bir grubun karşısına yeni bir teknik adam olarak çıkamazdım, böyle bir hakkım yoktu. Pazartesi görüşme olacak, salı uçağa bineceksin çarşamba günü de Atletico Madrid karşısında takımı sahaya sen süreceksin. Yangından mal mı kaçırıyorsun? Orada çalışanların hiç mi fikirleri, birikimleri yok? Bir maç için onlaraın fikirlerine set mi çekeceğim? Orada bana ve takıma kazandırılacak bir puan olmaz. Ben takımımın yanında, birlikte oldum. Aynı gün gideceğim ve ‘Ben yeni hocanız olarak geldim’ diyeceğim, bu saçmalıktan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Fatih Terim ile yollarımız ayrıldıktan sonra Mustafa Denizli’ye teklif götürdük, hedefimiz oydu. Bir hafta sonra Juventus maçı vardı, bir teknik direktörün böyle bir durumda kendine güvenmesi lazm. Mustafa hoca, ‘Juventus maçından sonra bakalım’ şeklinde konuştu. Roberto Mancini ile İstanbul’da görüştüğümüzde ‘Juventus maçına çıkar mısın?’ sorusunu sordum ve o da bana ‘Bu masada anlaşırsak yarın antrenmana çıkarım’ dedi. Beni çok etkilemişti. Çıktık ve Torino’dan 2-2’lik beraberlikle kaldık. O maç, bize sonraki turun kapısını açtı” itirafında bulunmuştu.