Roberto Hilbert ABD kampına götürülmeyecek

Bundesliga ekiplerinden Leverkusen’de forma giyen Roberto Hilbert, kırmızı-siyahlı takımın devre arası kampına alınmayacak

Bayer Leverkusen’in sportif direktörü Rudi Völler, Alman basınına yaptığı açıklamada oyuncunun mutsuz olduğunu doğruladı. Mevcut durumla ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını aktaran Völler, “Sağ bekte birçok tercihimiz olduğu için kendisini devre arası kampına götürmeyeceğiz. Transfer olması, iki taraf açısından da en mantıklı çözüm” ifadeleriyle transfer ihtimalini itiraf etti.

Alman oyuncu, 2010-13 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giymişti. 8 kez milli olan Hilbert’in adı Başakşehir’in yanında Çin kulüpleriyle de anılıyor. 32 yaşındaki oyuncu 2013-14 sezonundan bu yana Alman kulübüyle toplam 70 maça çıkarken 1 gol 7 asist üretmişti.

Hilbert, Transfermarkt’ın Almanya edisyonuna yaptığı açıklamada “İstanbul’da çok özel üç sene geçirdim, Türkiye benim gizli aşkım. İstanbul hatta Türkiye benim için her zaman bir ihtimal olacaktır. Türkiye’ye dönmem şaşırtıcı olmaz. Abdullah Avcı’nın beni istediğini biliyorum. Beşiktaş’ta oynadığım dönemden onu tanıyor ve saygı duyuyorum. Türkiye’de harika bir iş yapıyor.” ifadelerini kullanmıştı.