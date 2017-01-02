Ryan Babel resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, sezonun ilk yarısını La Liga ekiplerinden Deportivo’da geçiren Ryan Babel’i transfer ettiğini açıkladı.

Umut Güner (As Başkan, Futbol Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Arena’dan Sorumlu) ve Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile bir araya geldi ve Babel Beşiktaş forması giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Ryan Babel’in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi