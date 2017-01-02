Yasin Öztekin yine kadro dışı!

Yönetim, kupada oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, Yasin Öztekin’i süresiz kadro dışı bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Türkiye Kupası’nda 3-2 kaybedilen Tuzlaspor sonrası bazı isimlere ceza verilebileceğini açıklamıştı. Yönetim, Hollandalı çalıştırıcının raporu doğrultusunda kararını verdi.

Karşılaşma oynandığı sırada sarı kartı olan ve teknik heyetin uyarısına rağmen rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Yasin Öztekin, süresiz kadro dışı bırakıldı.

29 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki Adanaspor maçında, oyundan alındığı için teknik direktör Riekerink’e tepki göstermiş, bunun üzerine 1 maç kadro dışında kalmıştı.