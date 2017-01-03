“Artık bundan vazgeçin!”

Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, defalarca Atletico Madrid’de kalacağını açıklamasına rağmen, geleceğine ilişkin yöneltilen sorulardan sıkıldığını söyledi.

Madrid’de çok mutlu olduğunu ve kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermek istediğini kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, röportaj verdiği AS gazetesi muhabirinin transfer ihtimaline ilişkin ısrarlı soruları üzerine sinirlendi.

Bu tür sorulardan hoşlanmadığını belirten Griezmann, “Messi, Ronaldo veya Bale gibi yıldızlara önümüzdeki yıl hangi kulüpte forma giyecekleri sorulmuyor. Ancak ben ne zaman röportaj versem konu bir şekilde transfer söylentilerine geliyor. Açıkçası bu durumdan fazlasıyla sıkıldım. Artık geleceğime ilişkin soru sormaktan vazgeçin” dedi.

İsmi son günlerde Manchester United’la anılan Griezmann’ın, bir dönem Real Madrid’in de transfer gündemine geldiği iddia edilmişti.

Bu sezon şimdiye kadar 21 resmi maça çıkan Antoine Griezmann bu maçlarda takımına toplam 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. (Eurosport)