Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel, siyah-beyazlıların kamp yaptığı Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Babel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Her şey yolunda gidiyor. Beşiktaş büyük bir kulüp, değerli bir kulüp. Böyle büyük bir kulübün parçası olduğum için mutluyum.

Şimdiye kadar oynadığım her kulüpte beklentiler büyüktü. Baskı altında oynamaya alışkınım. Elimden geleni yaptım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu yolculuk bizi nereye götürür, sonrasına bakacağız.

Rekabet bence çok faydalı olacak. Farklı pozisyonlarda alternatifler var. Takım olarak rekabete ihtiyaç var. Kariyerim boyunca farklı pozisyonlarda oynamayı öğrendim. Belki ideal pozisyon sol kanat olarak görülebilir ama forvet oynamak da benim için uygun.

Hedeflerle ilgili yüksek ya da düşük diye tanımlamalar yapmıyorum. Hoffenheim, Bundesliga gibi güçlü bir ligin temsilcisi. Milli takımdaki yerimi sağlamlaştırmak için devamlı oynamam lazımdı. Baktığımızda iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bugün buradayım. Beşiktaş’ın bir parçasıyım. Bu büyük takımda güzel başarılar yakalayacağım.

O fotoğraf bir televizyon görüntüsüydü. O esnada Beşiktaş öndeydi ve kaleci ağır davranıyordu. Ben de hakemi uyarmak için elimle sayıyordum. Tam sekiz yaptığımda o görüntü alınmış. Oynanmış bir maçın skoruyla alakası yok. Burada açıklama fırsatım oldu. Umarım aynı soruyla bir daha karşılaşmam.

Takım genel olarak iyi performans gösterdi. Yeteri kadar iyi oynamadığımız maçlar var. Son lig maçımızı izledim. Tam olarak istediğimiz oyunu ortaya koyamasak da puan almıştık.

Benim için fark yok. Her maç farklı forvet tipleri gerektirebilir. Takım halinde doğru işler yapabilmek önemli. Birey olarak doğru hareket etmek gerekiyor.

Şu an ligin lideri Başakşehir. En ciddi rakip onlar gibi görünüyor.

Terör olayları, Türkiye’yi seven bütün insanlar için üzücü bir durum. İstanbul’da daha önce de yaşadım. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ülke üzerinde kötü bir etki yaratıyor. Burayı tanımayan insanların zihninde olumsuz etki bırakıyor. Umarım durum bir an evvel kontrol altına alınır ve ülke hak ettiği huzurlu günlerine kavuşur.”