Beşiktaş, Matej Mitrovic’le anlaştı

Siyah-beyazlılar, Hırvatistan ligi ekiplerinden HNK Rijeka’nın genç stoperi Matej Mitrovic’i transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği üzerine stoper mevkisine takviye yapma kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir isimle el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan 1. Ligi’nde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan HNK Rijeka’nın genç stoperi Matej Mitrovic’in transferini imza aşamasına getirdi.

Kulübün scout ekibinden gelen olumlu rapor üzerine Hırvat futbolcunun transferi için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, HNK Rijeka yetkilileriyle masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda Mitrovic’in bonservis ücreti konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Diğer taraftan futbolcunun menajeriyle görüşen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı ve HNK Rijeka yönetiminden gelecek son kararı beklemeye başladı. Hırvat kulübünün 1-2 gün içinde kesin cevabını iletmesi bekleniyor.

HIRVATİSTAN LİGİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARDA OYNADI

1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka’nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90’ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi’nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş yönetiminin stoper listesinde Mitrovic’in yanı sıra, Bayern Münih’ten Holger Badstuber ve Shakthar Donetsk’ten Yaroslav Rakitksy de bulunuyor. (Hürriyet)