Emre Mor L’Equipe’in 11’ine girdi

Fransa’nın prestijli spor gazetesi L’Equipe, 2016 yılında performanslarıyla dikkatleri çeken 21 yaş altı oyunculardan 11’ini seçti

Milan’dan Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Arsenal’den Hector Bellerin, Bayern Münih’ten Joshua Kimmich, Renato Sanches, Tottenham’dan Dele Alli gibi oyuncuların olduğu listede Emre Mor da yer aldı.

Geçen sezon Danimarka’nın Nordsjaelland takımında 13 maçta forma giyen Emre, Euro 2016’da Türkiye’nin kadrosunda yer almış ve heyecan uyandırmıştı. Turnuva öncesinde Borussia Dortmund’a transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, sarı siyahlıların formasını bugüne kadar 13 maçta giydi ve attığı 1 golün yanında 2 de asist yaptı.

L’Equipe’in oluşturduğu ilk 11’in tamamı şöyle: Gianluigi Donnarumma (Milan), Hector Bellerin (Arsenal), Alessio Romagnoli (Milan) , Jonathan Tah (Leverkusen), Jose Gaya (Valencia), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Adrien Rabiot (PSG), Renato Sanches (Bayern Münih), Emre Mor (Borussia Dortmund), Dele Alli (Tottenham), Gabriel Jesus (Manchester City)