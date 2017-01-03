Fenerbahçe’den iki hazırlık maçı

Sarı-lacivertliler, devre arası hazırlık kampında Go Ahead Eagles ve Partizani Tirane takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu hazırlık maçlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

"Ligin ikinci yarısına Antalya'da yapacağı kampla hazırlanacak olan Fenerbahçemiz, 2017'nin ilk maçlarına da bu kentte çıkacak. Antalya kampına 6 Ocak'ta başlayacak olan Fenerbahçemiz, 2017'nin ilk maçını 8 Ocak Pazar günü, Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımıyla oynayacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçemiz yılın ikinci maçını da Antalya'da oynayacak. 11 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçemiz ile Arnavutluk'un Partizani Tirane takımı arasında oynanacak maç, yine Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak."