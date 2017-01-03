Hamit Altıntop’un sözleşmesi feshedildi

Galatasaray’da Kolbeinn Sigthorsson’un ardından takımla ilişiği kesilen ikinci isim Hamit Altıntop oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor karşısında oynadığı kötü ve etkisiz futbol sonrasında sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini kendisi de feshetmek isteyen Hamit Altıntop’un menajeri Reza Fazeli bu sabah Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Galatasaray Kulübü, 850 bin Euro karşılığında Hamit Altıntop ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

4,5 yıldır Galatasaray’da top koşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin ilk yarısında 4 kez forma şansı bulmuş, bu maçlarda sadece 52 dakika süre alabilmişti.