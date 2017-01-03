Manchester temsilcileri kayıpsız geçti

Premier Lig’in 20’nci hafta mücadelesinde Manchester United, West Ham United’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Yaz başında Jose Mourinho’yla anlaştıktan sonra Community Shield Kupasını müzesine götüren ancak lige iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United’ı Juan Mata ve Zlatan Ibrahimovic’in golleriyle mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar bu galibiyetle namağlup serisini 11 maça çıkardı. Son haftaların formda ismi Ibrahimovic, son dokuzuncu resmi maçında dokuzuncu golünü kaydetti.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan West Ham’da Sofiane Feghouli maçın henüz 15’inci dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United, puanını 39’a yükselterek zirve takibini sürdürürken Londra temsilcisi 22 puanda kaldı ve haftayı 13’üncü sırada kapattı.

Manchester’ın diğer yakasındaysa Pep Guardiola ve öğrencileri, Burnley’i 2-1 mağlup etti. Mavi-beyazlıların golleri 58 ve 62’nci dakikalarda Sergio Agüero’nun ayağından gelirken konuk ekibin tek golü 70’inci dakikada Ben Mee’den geldi.

Manchester City bu sonuçla puanını 42’ye yükseltti ve liderlik takibini sürdürdü. Burnley ise 23 puanda kaldı.