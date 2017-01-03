PSG, Draxler’i açıkladı

Paris Saint Germain, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg’un yıldız oyuncusu Julian Draxler’i renklerine bağladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, Julian Draxler ile 2021’e kadar sözleşme imzaladı. Draxler’in alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, PSG’nin, Wolfsburg Kulübüne 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Sözleşme sonrası PSG’ye gelmekten memnun olduğunu belirten Draxler, “Kariyerimde ilk kez yeni bir ülkeyi ve ligi keşfedeceğim. Son yıllarda büyük futbolcuların katıldığı bir takıma adım atmak gurur verici. PSG’nin yeni zaferler kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

Bundesliga’da Schalke 04 ve Wolfsburg formaları giyen Draxler, 153 maçta 23 gol atıp 26 asist yaptı.