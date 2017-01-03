Tomas Rincon imzayı attı

Serie A devi Juventus, Genoa’dan transfer ettiği Tomas Rincon ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu transfer için Genoa’ya 8 milyon Euro bonservis ödeneceği, sözleşme süresince belirli opsiyonların devreye girmesi durumunda ise 1 milyon Euro’luk ek ödeme daha yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşme imzalanan Tomas Rincon’un kulüpten ne kadar maaş alacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

2014-15 sezonu başında Hamburg’dan bedelsiz olarak Genoa’nın yolunu tutan 28 yaşındaki ön libero oyuncusu, gösterdiği performansla takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Bu sezon ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada boy gösteren Tomas Rincon, sadece 2 maç kaçırdı.

Öte yandan Tomas Rincon, transferin resmiyet kazanmasının ardından yeni takımı Juventus’la ilk antrenmanına çıktı…