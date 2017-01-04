Ben Arfa kararını verdi

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu, fazla süre alamamasına rağmen PSG’de kalacağını açıkladı.

Kulübün düzenlediği basın toplantısında, takımdaki geleceği ve hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtlayan Hatem Ben Arfa, söyentilere açıklık getirdi.

Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamadığını, dolayısıyla iyi bir dönem geçirmediğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, “Hayatta bazen daha fazla savaşmanız gereken zamanlar vardır. Bunlar sizin meydan okuma zamanlarınızdır” diye konuştu.

Gelen tekliflere rağmen tercihini takımda kalmaktan yana kullandığının altını çizen Hatem Ben Arfa, yeteneklerine güvendiğini ve ligin ikinci yarısında hocası Unai Emery’nin gözüne girmek için ne gerekiyorsa yapacağını kaydetti.

Son dönemde hem Türk hem de Fransız basınında yer alan haberlerde, yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu. Hatem Ben Arfa sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak tercihini PSG’ye transfer olmaktan yana kullanmıştı.

PSG formasıyla bu sezon, şu ana kadar 18 maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.