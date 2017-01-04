Beşiktaş’ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oğuzhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Defansın önünde daha rahat oynuyorum ama hocamız 10 numara pozisyonunda görev verdiğinde elimden geleni yapıyorum.

5 haftalık sakatlık süreci beni zorladı. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. İkinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıyoruz.

Zor ve yorucu bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha iyi olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz.”