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Beşiktaş’ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oğuzhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
“Defansın önünde daha rahat oynuyorum ama hocamız 10 numara pozisyonunda görev verdiğinde elimden geleni yapıyorum.
5 haftalık sakatlık süreci beni zorladı. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. İkinci yarıya iyi bir şekilde hazırlanıyoruz.
Zor ve yorucu bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha iyi olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz.”
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