Diego Costa’dan Mourinho’ya taş!

Bu sezon attığı gollerle Chelsea’de adeta yeniden doğan Diego Costa, takım halindeki başarılarının sırrını, oyuncuların Antonio Conte’yi gerçekten sevmesine bağladı.

Premier Lig’de 1 maç eksiği bulunmasına rağmen en yakın rakibi Liverpool’un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Chelsea’de yüzler gülüyor.

Ligde oynadığı son 13 maçın tümünü kazanarak Arsenal’in 2001/02 sezonundaki rekoruna ortak olan Londra ekibinde, performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Diego Costa geliyor.

Bu sezon geride kalan 18 lig maçında 14 gole imza atan İspanyol golcüye göre, takım olarak başarılarının perde arkasında menajer Antonio Conte’ye duyulan sevgi yatıyor.

Chelsea’nin Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi geçen bir önceki sezonuna atıfta bulunan 28 yaşındaki golcü, “Jose Mourinho’nun başarısız olduğu Chelsea’de Antonio Conte’nin başarılı olmasının nedeni, oyuncuların onu gerçekten sevmesi” diye konuştu.

Geçen sezon İngiliz basınında yer alan haberlerde, Londra ekibinin beklentilerin uzağında kalmasına ve oyuncuların sahadaki isteksiz görüntülerine gerekçe olarak Jose Mourinho’nun Eden Hazard ve Diego Costa başta olmak üzere öğrencileriyle arasının açılması gösterilmişti. İspanyol oyuncu bu sözleriyle, söz konusu iddiaları da doğrulamış oldu.

Haber Metin Koç