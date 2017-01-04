Egemen Korkmaz Türkiye’ye döndü

Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, İrfan Can Kahveci'den sonra Egemen Korkmaz'ı da alarak ikinci takviyesini yaptı

Ligin ilk yarısını namağlup olarak lider kapatan İstanbul temsilcisi, son olarak İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen tecrübeli stoper Egemen Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün asbaşkanı Mustafa Saral, 34 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada transfer için herhangi bir bonservis ücreti ödemediklerini belirtirken "1.5 yıllık anlaşmaya vardık. Çarşamba günü kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlenecek sonrasında da kampa katılacak. Transfer görüşmelerimiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Egemen Korkmaz, İsviçre temsilcisiyle bugüne kadar 35 maça çıkmıştı.