İspanya’dan Adriano için ayrılık iddiası

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Adriano’nun, İstanbul’da üst üste yaşanan terör saldırıları sonrası takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Adriano, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye’den ayrılmak istiyor. Söz konusu haberde, eşi ve çocuklarını Barcelona’ya gönderen yıldız oyuncunun Türkiye’de yaşanan terör olaylarından etkilendiği ve bu yüzden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Sezon başında Barcelona’dan transfer edilen 32 yaşındaki Adriano, Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.