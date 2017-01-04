Rodrigues’ten PAOK’a Galatasaray resti

Sarı-kırmızılılar ile yaptığı görüşmede 1,5 milyon Euro’ya el sıkışan ve transferine izin verilmesi için kulübü PAOK’a rest çeken Garry Rodrigues, antrenmanlara çıkmıyor.

Galatasaray, Garry Rodrigues’in transferini sonuçlandırmak için kulübü PAOK ile temaslarını sıklaştırdı. Lig TV’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için PAOK kulübü yetkilileriyle bir araya gelecek ve bonservis bedelinin 3,5 milyon Euro’ya indirilmesi halinde transfere resmiyet kazandıracak.

Öte yandan, Galatasaray ile yaptığı görüşmede 1,5 milyon Euro’ya el sıkışan ve transferine izin verilmesi için kulübü PAOK’a rest çeken Garry Rodrigues, antrenmanlara çıkmıyor.

Yunan ekibinde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, geride kalan 22 maçta 6 gol 8 asiste imza attı.