Süper Lig’de ikinci yarı fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı 13, 14, 15 ve 16 Ocak’ta oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve 27 – 28 Mayıs’ta oynanacak olan 34. hafta müsabakaları ile sona erecek.

Avrupa Ligi’nde mücadele eden 3 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor) olması nedeniyle; Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç programları da dikkate alınarak ikinci yarı programının tamamı açıklanmadı.

Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımların ilerleme durumları ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler de dikkate alınarak, ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programı ilan edilecek.

İşte Spor Toto Süper Lig’in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları: