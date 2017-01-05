Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Marcelo Guedes, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Marcelo’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“İkinci yarı zor olacak. Ligdeki güç dengeleri eşit. Takım olarak iyiyiz. Bütünlük var. Buraya antrenman yapmaya geldik. İkinci yarıya daha iyi başlangıç yapmak için geldik.

Hocamızın ve teknik ekibin güveninden dolayı mutluyum. Geldiğim günden beri iyi çalıştığıma inanıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Karar hocamızındır. Bugün oynarım, yarın oynamam. Önemli olan takım bütünlüğü.

Milli takım hep hayalimdi. Hayalim olmaya devam ediyor. Milli takımda oynamak zor. Büyük bir takımda oynuyorum. Avrupa’da oynuyorum. Türkiye ligi zor.

Takım çok değişti. Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Üstüne koyan bir takımız.Şampiyon olmaya yetecek güce sahibiz.

İlk yarıda iyi maçlar oynadık, Tosic ile beraber. Hocamızın kararı buydu. Çok az maç kaybettik. Demek ki hocamızın kararı doğru.

Oyuncunun rahat olması için tüm şartlar mevcut. Antrenman ve çalışmalardan kalan aralarda ailemizle birlikte vakit geçiriyoruz. İdmanlar aynı tempo ile devam ediyor. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.

Oynadığımız takımların kalitesini unutmamak lazım. Zor takımlara karşı oynadık. İyi tepki verdiğimiz maçlar oldu. Mağlubiyetten bir şeyler çıkarmayı bilmelisiniz. Skor bunu bazen saklıyor. Bunları bilmelisiniz.

Gol atmayı seviyorum. Takıma yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Farklı pozisyonlarda oynamam hocamızın bana olan güvenini gösteriyor. Mahçup etmemek için elimden geleni yapıyorum.’’