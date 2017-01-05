Altınordu gençleri kendi ürettikleriyle besleniyor

Son dönemde yetiştirdiği genç futbolcularla dikkatleri çeken Altınordu'nun U-14, U-15, U-16 ve U-17 takımlarından 76 futbolcu, inek besliyor, tarlada çalışıyor

Torbalı Futbol Meslek Okulu Metin Oktay Tesisleri'nde sebze yetiştirip tavuk, keçi, koyun ve inek besleyen gençler kendi ürettikleriyle besleniyor.

Tribündergi'de yer alan habere göre 76 futbolcu, toprağın ekim ve biçme aşamalarında dahil olmak üzere üretimin her bölümünde yer alıyorlar. Tesisteki tarla sayısı ise şimdilik 1. Tarla dışında 1 kümes, koyun ve keçilerin yanında 2 de inek besleyen gençler, üretimi büyütmeyi amaçlıyor.

Kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Amacımız onları tarlada çalışmak değil. Üretimin nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz" diyerek üretmenin zorluklarının altını çizdi ve "O sebze ve meyveler nasıl zorluklarla soframıza kadar geliyor, öğreniyorlar." yorumunu yaptı.

Veteriner hekim Veli Keskin'in yanı sırada bir ziraatçi de haftada en az bir kere tesislere gelerek çocuklara bilgi veriyor. Süt sağmayı da öğrenen çocuklar artık daha fazla süt içtiklerini söylüyor.