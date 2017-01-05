Dortmund transfer söylentilerini reddetti

Borussia Dortmund basın sorumlusu Sascha Fligge, Pierre-Emerick Aubameyang için herhangi bir teklif almadıklarını söyledi

İtalya’da çıkan haberlere göre Shanghai SIPG, Pierre-Emerick Aubameyang için 128 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlanıyordu. Gabonlu oyuncu, bu paraya transfer olduğu takdirde futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını ele geçirecekti.

Borussia Dortmund Basın Sorumlusu Sascha Fligge, Alman ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığının altını çizdi ve ekledi: “Masamıza gelen herhangi bir şey yok. Biz varsayımlar üzerine hareket eden bir kulüp değiliz”

Aubameyang, bu sezon 15 Bundesliga maçında 16 gol kaydetmişti. Manchester City’nin menajeri Pep Guardiola’nın da Gabonlu yıldız için teklif yapmaya hazır olduğu iddialar arasındaydı.

Shanghai SIPG geçtimiz günlerde Chelsea’den Oscar’ı kadrosuna katmıştı.