Galatasaray rotayı Kaan Ayhan’a çevirdi

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına değişik bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf’la temasa geçti

Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop’la yollarını resmen ayırdıktan sonra Aurelien Chedjou’nun sözleşmesini de feshetmek üzere. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Gençlerbirliği’nin kaptanı Ahmet Çalık’ı transfer etmek istemiş ancak İlhan Cavcav’ın sert tavrı nedeniyle bu takviyeyi şimdilik rafa kaldırmıştı.

Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray, milli takımın son dönemdeki oyuncularından Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf’un kapısını çaldı.

Öbür yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Ahmet’in transfer durumuyla ilgili soruya “Ahmet’i bugün 1 liraya almazlarsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden biri” ifadelerini kullandı. Takımla yapılan çalışmada neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan Ahmet Çalık ise basın mensuplarıyla şakalaştı. “Yaz abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz” diyerek espri yaptı.

Bu sezon 2. Bundesliga’da 10 maça çıkan Kaan Ayhan bir golün hazırlayıcısı oldu. 21 yaşındaki oyuncu milli formayı ilk olarak Rusya ile oynanan hazırlık maçında giymişti. Kaan sonrasında oynanan Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarında da oynadı.