Galatasaray’a kalecilerden kötü haber

Sarı-kırmızılıların iki kalecisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen’den gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu.

Sarı-krmızılılarda Fernando Muslera’nın serçe parmağı çıktı. Uruguaylı kalecinin yedeği Cenk Gönen ise menisküs yırtığı ameliyatı oldu.

Muslera’nın elinin röntgeni çekilirken Sağlık Kurulu bugün topla antrenman yapmasına izin vermedi. Uruguaylı kalecinin, Konyaspor maçına yetişmesi adına seferberlik ilan edildi.

Cenk Gönen’in ise sol diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Cenk’in, Karabükspor maçı yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi. (Lig TV)