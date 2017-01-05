Çin’den teklif alan Galatasaray’ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların Antalya kampına katılan Podolski, NTV Spor’a yaptığı açıklamada, “Şu an Galatasaray’ın futbolcusuyum. Evet teklif var ancak henüz karar vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.

Çin’den gelen transfer teklifi sonrası düşünmek için süre istediği belirtilen Podolski’nin Antalya kampı sonrası bir karar vererek yönetime bildireceği vurgulandı.

Galatasaray yönetimi, gerçekleşmesi halinde Podolski’nin transferinden yaklaşık 10 milyon Euro’luk gelir bekliyor.

Yönetim ayrıca UEFA’ya verilen oyuncu harcamalarında 65 milyon Euro’yu geçmeme sözünden dolayı, Podolski’nin yıllık alacağından düşerek yeni transferler için bütçe yaratmak istiyor.

Podolski, Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.