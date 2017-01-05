“İyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz”

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler, Antalya kampında kulübün resmi televizyonu BJK TV’ye açıklamalarda bulundu.

Gökhan İnler’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her 3-4 günde bir maçımız var. Takımın performansından memnunum. Antalya kampının ardından iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz.

Beşiktaş’a, oynadığım maçları kazanmak için geldim. Kulüp ve taraftarımız için her maçta elimizden geleni yapıp, yüzde yüzümüzü vererek kazanmamız gerekiyor.

Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Yensek de yenilsek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Bunun için çok mutluyum.

Gençlere yardım etmeyi seviyorum. Onlara değer vermemiz lazım. Çünkü ileride iyi bir futbolcu olup olamayacağını gençken görüyorsun. Gençlik dönemimde çok çalıştım. Udinese’de iyi bir başlangıç yaptım. O dönemde Di Natale vardı. Bana tecrübesiyle yol gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibimiz Hapoel Beer Sheva iyi bir takım. Inter gibi bir takımı grup aşamasında iki kez yenmeleri, ne kadar kaliteli olduklarını gösteriyor. Biz de iyi bir takımız.

Sahada en etkili yönüm uzaktan attığım şutlar. Benden daha şut çekmemi istiyorlar. Hepsinden önemlisi takım halinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah Mayıs ayında şampiyon oluruz.”