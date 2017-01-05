“Lewandowski’ye benzetilmekten gurur duydum”

Galatasaray’ın sezon başında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı santrfor oyuncusu Eren Derdiyok, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Eren Derdiyok’un sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

“AYNI YOLDA GİTMELİYİZ”

Sezon başında iyi bir başlangıç yakaladık. Ben de çok iyi adapte oldum. Özel bir kritik yapmam gerekirse düşüş oldu. Bunlar olabiliyor. Takımın oyununa ayak uydurmak, aynı seriyi yakalamak lazım. Hocalarla ve teknik heyetle bağlantımız çok iyi. Kanattan geldiğinizde, ortalar yaptığınız da daha etkili olduğunuz herkes biliyor. Bir takım oyunumuz var. Hocamız önce beni sonra Podolski’yi oynattı. O an sisteme daha yakın gördüğü için bu böyle oldu. Bu beni hiç bozmadı. Aldığım maç dakikalarında iyi olmaya çalıştım. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu takım oyunu. Biri oynar, diğeri oynamaz ama aynı yolda gitmeliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız var…

“PERFORMANSIM DAHA İYİ OLABİLİRDİ…”

Bence iyi forvetlerden biri Robert Lewandowski. Performansım iyiydi ama daha iyi olabilirdi. Levent Bey’in beni Lewandowski’ye benzetmesinden gurur duydum. Futbolda düşüşler olur ama gol serimi yine ilk baştaki duruma getirmek istiyorum.

“KALİTELİ BİR EKİBİZ”

Takım olarak çok iyiyiz. İyi bir kadroyuz. Taraftarımız mükemmel. İyi günde kötü günde bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımız futbol her zaman çok iyi değildi. Bazen iyi oynamazsın ama maç kazanırsın; bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bu hazırlık sürecini iyi değerlendirip daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Takım, futbolcular ve teknik ekip kaliteli. Bunu sahaya yansıtırsak zor tutuluruz…

“ZOR GOLLER ATTIM”

Kolbeinn’in sakatlık süreci uzun sürdü. Yönetim ile karşılıklı oturup karar alındı. Lukas Podolski’nin durumunu bilmiyorum. Ama öyle bir adım atılırsa forvette eksiklik olur. İlk haftalarda 90 dakika oynadım. Hiç olmazsa takımın bir forveti var. Yük binse bile bunun için de çok çalışıyorum. Zihinsel olarak da hazırım. Buna hem takımın hem kulübün ihtiyacı var. Ne kadar çok gol atarsam hedefe daha kolay ulaşırız. İlk yarıda 7 gol attım. Zor goller attım. İkinci yarıda inşallah daha fazlası olur.

“KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇLARI KAYBETTİK”

Puan tablosunda iyi bir duruma geldik. Gereksiz puanlar kaybederek sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Daha iyi yerde olabilirdik. Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Ama olabiliyor bunlar. İkinci yarıda, daha iyi olacağımı ve olacağımızı düşünüyorum. Tuzla maçı ise sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz. Herkesin morali bozuldu. Bu maçtan sonra tatille toparlandığımızı bir daha da böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Verilen kararlar teknik heyetin kararı…