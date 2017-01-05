Muslera’da kırık tespit edildi

Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başarılı file bekçisinin sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı.

Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı."