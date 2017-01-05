Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı orta saha Oleksandr Karavaev, İstanbul'a geldi

Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk HAvalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Karavaev'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması ve yarın Antalya'da başlayacak olan devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

Son olarak Zorya'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, bu sezon 24 maçta forma giymiş ve attığı 6 golün yanında 2 de asist yapmıştı. Karavaev'in bonservisi ise Shakhtar Donetsk'te bulunuyor.