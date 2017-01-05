Trabzonspor’da imzalar atıldı

Bordo-mavililrin yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor’un Antalya Belek’teki kampında düzenlenen imza törenine kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen de katıldı.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: “Devre arasında eksik bölgelere oyuncu katmayı planlıyoruz. Ara transfer herkesin bildiği gibi zor ve meşakkatli. Sonucunun iyi olmasını beklediğimiz transferler yapıyoruz. Bunun için yönetim olarak çalışıyoruz. Eksik bölgelerimizin tamamlanması için kendi ülkelerinin milli takımlarında forma giyen çok kıymetli iki oyuncuyu bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu imzaların hem Türk futbolu adına hem de Trabzon futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni transferlerimizin bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

“Atak yapmayı seven defansif oyuncuyum”

Yeni transferlerden Emmanuel Mas, ailesiyle görüşüp Trabzonspor’a transfer olmaya karar verdiğini belirterek, “Bana çok büyük özgüven verdiler. Artık Avrupa’da oynamak istiyordum. Trabzonspor’un gelen güzel teklifi ailemle birlikte değerlendirip karar verdik” dedi.

Mevkisinde çok oyuncu bulunmasının iyi olduğunu dile getiren Mas, “Rekabetçi ortam olacak. Rekabet takım için daha iyi olacaktır. Birbirimizle daha fazla mücadele ederek takımı öne çıkarmaya çalışırız. Ben aslında defansif pozisyondayım. Atak yapmayı seven defansif oyuncuyum. Aynı zamanda sürpriz çıkışlarla takımıma hücum yönünde destek vermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Messi ile oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu söyleyen Mas, “Daha önce onunla oynayabileceğimizi düşünemezdim. Televizyonda izliyordum. Birlikte oynadığımızda da zevk alıyorum. Karakteri de iyi bir oyuncu. Maradona’yı canlı olarak izlemek için yaşım tutmuyor. Onun için kıyas yapamam. Benim için Messi her zaman ön planda olacaktır” Yorumunu yaptı.

“Bosingwa ve Cardozo’dan bilgi aldım”

Bir diğer yeni transfer Joao Pereira ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Trabzonspor gibi hedefleri olan kulübe geldim. Buraya gelmemde en büyük pay sahibi olan etken kulübün hedefleri olmasıydı. Ben de, burada olan oyuncu arkadaşlarım ve kulübün başarısı için emeğe geçen herkese yardım için geldim. Umarım başarılı oluruz” diye konuştu.

Transfer öncesi bilgi aldığını söyleyen Pereira, şunları söyledi: “Bosingwa olsun, Oscar Cardozo olsun, özellikle ortak arkadaş vasıtası ile bilgi aldım. Trabzonspor’un büyük ve hedefleri olan bir kulüp olduğunu öğrendim. Şehri sordum. Trabzon’un aile ile birlikte yaşamak için çok iyi bir şehir olduğu bilgisini aldım. Öğrendiğim bilgilerden sonra gelmeye karar verdim.”